Beroš o Covid aferi: Osuđujem svaki kriminal, ministarstvo nema ništa s nabavom testova

Ministarstvo zdravstva s nabavom Covid testova preko Mihalićeve tvrtke nema ništa. Svaki kriminal osuđujem, a o nabavi tih testova treba pitati one koji su obavljali nabavu, naše Ministarstvo zdravstva to nije.

Kriminal treba osuditi ako potječe iz bilo koje stranke, sve treba normalno i legalno. Kriminal je individualan i nema člansku iskaznicu. Samo naglašavam, mi uopće nismo sudjelovali u tome, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš za 24sata.

Nakon razgovora s njim, ministar Beroš poslao nam je i pisani odgovor Ministarstva zdravstva.

Ministarstvo zdravstva: Nismo nabavljali te testove

- Sukladno Vladinoj Odluci o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa od 17. ožujka 2020. godine, Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja preuzelo je obvezu nabave robe i usluga potrebnih za provedbu mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa. Slijedom toga, provjerite vjerodostojnost informacija vezano za nabavu medicinske opreme s Ravnateljstvom za robne zalihe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

S obzirom na djelokrug Ministarstva zdravstva, uvidom u evidenciju farmaceutske inspekcije, trgovačkom društvu Buryen d.o.o., rješenjem iz 2022. godine, zabranjen je uvoz jedne pošiljke in vitro dijagnostičkog medicinskog proizvoda „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“ kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., za kojeg nije bilo moguće dokazati da su tijekom transporta bili osigurani odgovarajući uvjeti čuvanja koje je propisao proizvođač - stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva.

Od 2016. nisu poslovali s Mihalićevom tvrtkom

Vezano za poslovanje s navedenom tvrtkom, prema knjigovodstvenoj evidenciji Ministarstva zdravstva od 1. siječnja 2016. godine do danas Ministarstvo zdravstva, kao pravni subjekt, nikada nije poslovalo s navedenim trgovačkim društvom, kako navode..

- Za poslovanje ostalih pravnih subjekata iz nadležnosti zdravstva, Ministarstvo nema saznanja - stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva - stoji u odgovoru Ministarstva.

Sredstva isplaćivana iz Ministarstva

Ipak, 24sata su već objavila kako podaci iz Državne riznice pokazuju da su se sredstva iz proračuna isplaćivala iz Ministarstva zdravstva. Iz ministarstva pojašnjavaju da, bez obzira na to što određene bolnice (kao što je KB "Fran Mihaljević") pripadaju njihovu resoru, odgovornost snose osobe ovlaštene za zastupanje tih ustanova.

Prema podacima Državne riznice, Buryenu su 2022. iz proračuna isplaćene gotovo 152.000 eura, i to preko Klinike "Dr. Fran Mihaljević", pod stavkom "Materijal i sirovine". Godinu ranije Filipovoj su firmi iz proračuna kapnule oko 34.000 eura, od čega je većina potekla iz "Frana Mihaljevića", a 2020. Buryenu je isplaćeno 5756 eura (Ministarstvo financija i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine). U 2023. isplaćeno im je 16.175 eura (opet KB "Dr. Fran Mihaljević").

Osim toga, 24sata su poslala upit svim bolnicama, domovima zdravlja i zavodima za javno zdravstvo u Hrvatskoj. Osim nabave preko Stožera, bolnice i zavodi diljem zemlje su, kako doznajemo, nabavljali Boson testove i direktno od Buryena, prema potrebi. Količine se mjere u desecima tisuća.

Također, Ministarstvo nam još uvijek nije odgovorilo na pitanja o zabrani pošiljke Buryenu. Nisu nam rekli kad su je zabranili, gdje su je zabranili, odakle je stigla ni o kolikoj količini se radilo.

Podsjetimo, kako su otkrila 24sata Filip Mihalić (24) na poslovima s državom i Covid testovima 'digao' milijune, a sin je Anđelka Mihalića, bivšeg saborskog zastupnika HDZ-a. Pema otkriću 24sata, policija istražuje je li dio testova, koje je dobavljao Mihalić mlađi, možda i krivotvoren.

