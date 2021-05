Masovnom cijepljenju građana, koje se jučer nastavilo u riječkoj dvorani na Zametu, danas se pridružio i ministar zdravstva Vili Beroš, koji je pomagao u procjepljivanju ljudi PG županije.

Kako je istakao ravnatelj nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Vladimir Mićović, samo danas na ovom cijepnom mjestu procijepilo se oko 2500 ljudi, što znači da se PG županija približava brojki od 90 tisuća procijepljenih građana 1. dozom i negdje između 32 do 33 tisuće procijepljenih 2. dozom.

- Zahvaljujem ravnatelju na sjajnoj organizaciji, gužve nema, sve je pod kontrolom, brojni volonteri i zdravstveni djelatnici participiraju u organizaciji ovog punkta za masovno cijepljenje i sve ide kako treba. Moram reći da sam ponosan na ovakvu organizaciju i da diljem Hrvatske zdravstveni sustav pokazuje zavidnu razinu organizacije kada je riječ o cijepljenju, a to je najvažniji zdravstveni zadatak u ovom trenutku koji direktno utječe na život svih nas. Stoga mi je iznimno drago da je, evo jučer, milijun i pet stotina doza aplicirano, a baš je u vašoj županiji data ta milijun i petstota doza.

Također, jučer je, u samo jednom danu , cijepljeno preko 57 108 naših građana, što je najveći broj procijepljenih u jednom danu do sad. Ako nastavimo tim tempom sigurno ćemo dosegnuti naše ciljane razine procijepljenosti, koje će na neki način omogućiti lakši život i povratak u staro normalno i na tja način tjeramo ovaj virus u povijest. Ono što je najvažnije u čitavoj ovoj stvari je da cjepiva ima te još jednom pozivam ljude da se zaštite od ove bolesti, respiratora, boli i patnje. Taj jedan minimalni ubod poput komarca doista spašava život i zbog toga i jesam tu - da propagiram cijepljenje kao jednu znanstvenu, stručnu metodu, bez premca, u ovoj aktualnoj borbi protiv korona virusa - kazao je Beroš.

Govoreći o covid putovnicama, rekao je da je to način koji omogućuje suživot s koronavirusom.

- Covid putovnica i druge eventualne pogodnosti samo su naš način suživota s virusom, naša težnja da se vratimo u staro normalno, ali u sigurnim uvjetima - rekao je Beroš.

Osvrnuo se i na situaciju u Vinogradskoj.

- Sve kritike koje su utemeljene dopiru do mene i kao ministar ću napraviti sve da razriješim te dvojbe, nemar i poslovanje. Do mene su i prije dopirali, ali vrlo sporadični elementi koju ukazuju na disfunkcionalnosti, ne samo u Vinogradskoj nego i drugim bolnicama. Uvijek sam promptno reagirao i nastojao istražiti o čemu je riječ. Tako i sada, poslao sam i zdravstvenu inspekciju te sam od ministarstva financija zatražio proračunski nadzor unutar Vinogradske bolnice. Inspekcije su tamo, rade posao i očekujem određena izvješća. Postoje određene naznake da postoje neke nezakonite radnje, sve ćemo ispitati. Spominje se odnos javnog i privatnog. To nije od jučer, to se vuče desetljećima i može se riješiti samo u sklopu cjelokupne reforme - kazao je Beroš ističući kako će učiniti sve što je u njegovoj moći da ta reforma ne ostane samo mrtvo slovo na papiru.

O izjavi Dijane Zadravec za N1, u kojoj je rekla kako ima SMS poruku koja pokazuje da je Gordan Jandroković lobirao za Marija Zovaka, Beroš je kazao kako ne može ni potvrditi ni opovrgnuti takve navode.

- Potpuno je jasno da je samo jedno tijelo koje odlučuje o novom ravnatelju, to je Upravno vijeće na osnovu natječajnog postupka. Na osnovu prijava će odabrati tko je najbolji za ravnatelja. Sve ostalo nije legalno, nije legitimno i ne mogu komentirati je li tako ili nije - zaključio je ministar zdravstva ponovivši kako će istjerati istinu na čistac, tj. saznati ako je bilo nekih nezakonitosti te to isto sankcionirati naglasivši kako politici nema mjesta u zdravstvu.