Beroš, Petrači, Pozder i drugi na sudu: U petak se odlučuje o nagodbama, doktori su ih odbili

U petak na Županijskom sudu u Zagrebu trebalo bi se održati optužno vijeće u aferi Mikroskopi, u kojoj su optuženi Hrvoje, Novica i Nikola Petrač, Saša Pozder, Vili Beroš, Goran Roić, Tomo Pavić i Krešimir Rotim. Kako smo već pisali, otac i sinovi Petrač, kao i Pozder, sve su priznali i pristali na nagodbu s Uskokom koja bi sutra trebala biti formalizirana.

Foto: PIXSELL/

Iza rešetaka je samo navodni organizator zločinačke organizacije, Hrvoje Petrač, koji se sam predao u Remetinec nakon osam mjeseci bijega. Pozder je na slobodi, ali uz jamčevinu od 200 tisuća eura. Na slobodi su i svi ostali optuženi. Petračevo ispitivanje bilo je vrlo kratko, kako smo pisali, obranu je iznosio desetak sekundi.

Ukoliko se saznanja 24sata potvrde i dođe do nagodbe, sud ju prvo treba prihvatiti. Kako smo pisali u srpnju, Hrvoje Petrač će uz priznanje ponuditi milijunski iznos, kako saznajemo, barem 1,5 milijuna eura uz predaju dokumenata kako ne bi mogao napustiti Hrvatsku. Petraču je otegotna okolnost što se, za razliku od sinova, nije odmah nakon otvaranje istrage predao pravosudnim vlastima.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Priznanja ove četvorice iz zločinačkog udruženja, kako tužitelji smatraju ovu skupinu, u vrlo neugodnu situaciju stavljaju obrane Vilija Beroša, bivšeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića, bivšeg voditelja podružnice HZZO-a Tomu Pavića i neurokirurga Krešimira Rotima.

Ovaj potonji je iznosio obranu i 'utopio' Beroša uz tvrdnje da mu se Pozder hvalio kako je s Berošem sve dogovoreno i da samo KBC Sestre Milosrdnice treba zatražiti skupi uređaj kojeg Pozder prodaje. Ostali ustraju da su nevini, a Roićev odvjetnik Nobilo već je rekao da nijedna nagodba njemu nije prihvatljiva.

- Čak i ako dođe do najava da će određeni okrivljenici obrane priznati krivicu i sklopiti sporazume, mi ostajemo kod pozicije da možemo dokazati nevinost doktora Roića. Naime, smatramo da za njega nema kvalitetnih dokaza, postoji neke indicije koje mi možemo sanirati ovako tijekom kaznenog postupka. Dakle, onaj optimizam koji je doktor Roić imao od početka zadržavamo i sami - rekao je Nobilo.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Zasad u sudskim kuloarima kruže priče da su tužitelji već u neformalnom razgovoru Hrvoju Petraču ponudili tri godine i devet mjeseci iza rešetaka ako sve prizna i pred sudom, njegovim sinovima Novici i Nikoli po dvije i pol, Pozderu tri, Rotimu osam mjeseci uvjetno s dvije godine kušnje, Paviću kao posredniku godinu i pol, a Berošu šest i pol godina.

Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Što znamo o aferi?

Čitava afera se otkrila sredinom studenog 2024. Uskok je tada uhitio tad još aktualnog ministra zdravstva Vilija Beroša, predstojnika Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice Krešimira Rotima te poduzetnika Sašu Pozdera, čija je firma Medical Innovation Solutions. Njihova istraga Beroša je sumnjičila za trgovanje utjecajem, Rotima za primanje, a Pozdera za davanje mita. Istragu su pokrenuli i protiv dvije tvrtke, Pozderove MIS te Poliklinike Rotim.

Istog dana Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) uhitio je i tadašnjeg ravnatelja Klaićeve bolnice Gorana Roića te Tomu Pavića iz krapinskog HZZO-a. Tad se doznalo da su dva tužiteljstva vodila izvide o istim nabavama, s tim da je EPPO, uz petoricu navedenih, osumnjičio Petrače, oca Hrvoja te sinove Novicu i Nikolu. Također, EPPO je Beroša sumnjičio i za primanje mita od 75.000 eura, dok ga Uskok za to ne tereti. Kako dva tužiteljska tijela ne mogu voditi istrage u istom predmetu, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odlučio je da će sve preuzeti Uskok pa su istrage spojene.

Zagreb: Saša Pozder, srbijanski poduzetnik optužen u aferi Mikroskopi, pušten je iz Remetinca | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Sporno je nekoliko nabava robotskih uređaja, od kojih su tri realizirane. Riječ je o kupnji robotskog mikroskopa za KBC Sestre Milosrdnice u iznosu od 456.200 eura u svibnju 2022. godine, nabava robotskog mikroskopa u listopadu 2022. godine za KBC Osijek po cijeni od 464.300 eura te u svibnju 2023. godine nabava za Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu po cijeni od 487.500 eura.

Za KB Dubrava nabava robotskog uređaja nije prošla jer je ravnatelj odustao budući da im ponuđeno nije odgovaralo. Predstojniku Klinike za kirurgiju KBC Split Saša Pozder je tijekom prezentacije uređaja ponudio iznos od 100.000 eura kako bi u budućem postupku javne nabave poduzeo sve potrebne radnje i osigurao da se sklopi ugovor s njegovim društvom, što je ovaj odmah odbio.

Ta je nabava trebala biti sufinancirana sredstvima EU, ali do nje na kraju nije došlo.

Na taj su način, navodi DORH u priopćenju, okrivljenici Pozderovoj tvrtki osigurali dobivanje poslova ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura, dok su na razlici između stvarne tržišne cijene robotskih mikroskopa i kupoprodajne cijene, njegovom društvu pribavili nepripadnu materijalnu dobit od najmanje 494.500 eura.

Vili Beroš u Remetincu je proveo devet dana, a nakon izlaska poručio je da njega nikad nitko nije zvao "Mali". To je nadimak iz WhatsApp grupe "Petrač&Pozder", koji se, sumnjaju istražitelji, odnosi na Beroša. USKOK je objavio da je u ovom slučaju blokirana imovina vrijedna više od pola milijuna eura.