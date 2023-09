Beroš potvrdio, bolnice postaju državne od 1. siječnja: 'Jamčim da neće biti ukidanja bolnica'

Kao što znate zadnjim izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je usvojen u Saboru, to je predviđeni pravac kretanja. Dakle, prenose se osnivačka prava, ali samo osnivačka prava, a ne vlasništvo, na državu, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš upitan nakon otvorenja radova u KBC-u Zagreb na Zavodu za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju ide li se u smjeru da država preuzme upravljanje svim bolnicama u Hrvatskoj.

Naime, od 1. siječnja iduće godine jedinice regionalne samouprave i Grad Zagreb prestaju biti osnivači i vlasnici općih bolnica te one postaju državne, nakon toga se smjenjuju Upravna vijeća i ravnatelji, a imenuju novi članovi, te v d. ravnatelji. Grad Zagreb već je zbog toga najavio ustavnu tužbu.

- To je u redu. Možda će biti još, međutim, reći ću da hrvatske građane, naše pacijente, apsolutno ne zanima tko je vlasnik nego način kojim se upravlja zdravstvenim ustanovama, a on nije u cijeloj Hrvatskoj jednak. Da bi transformirati zdravstveni sustav, reorganizirati bolnički sustav, moramo imati alate. Osnivačka prava su jedan od važnijih elemenata u pravcu rješavanja tog problema u korist građana. Jasna je zabrinutost pojedinih subjekata, oni će probati to osporavati, neće biti lagan proces, no radimo u najboljem interesu za hrvatske pacijente, a njih zanima dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite - kazao je.

'Ima župana koji jedva čekaju da se ovo dogodi'

Ima župana, dodao je, koji jedva čekaju da se to dogodi, a ima onih koji misle da to nije dobar korak.

- Mi ćemo i dalje jednakomjerno nastaviti ulagati u županije i nigdje ništa neće biti odneseno. Moramo svi zajedno sudjelovati u procesima javne nabave, u procesima funkcionalne integracije bolnica, stvaranja Centara izvrsnosti i sad kad bi se tu svaka županija postavila kao otok za sebe centralizacije ne bi bilo. Jedna velika Njemačka je sagledala u kontekstu pandemije da je potrebno na jednakomjeran način centralizirano rješavati sve probleme, naravno, uvažavajući specifičnosti pojedinih županija koje se odnose na broj stanovnika, morbiditet pojedinih grupa, starost stanovnika... - rekao je naglasivši kako je cilj na ovaj način unaprijediti pružanje bolničke zdravstvene zaštite.

'Garantiram da neće biti ukidanja bolnica'

Na pitanje je li ovo korak prema ukidanju nekih bolnica, Beroš je naglasio da nije.

- S ovog mjesta mogu garantirati da neće biti ukidanja bolnica. Ali moramo reorganizirati taj sustav. Napravili smo analizu i imate situaciju da su pojedine djelatnosti ispunile 20 ili 30 ili 40 posto svog ugovorenog opsega posla u pojedinim bolnicama. Recite mi vi da li bi kao dobar gospodar i dalje držali tamo prijašnji broj kreveta ili bi odgovorili novim izazovima razmještajući te postotke gdje nije bila dovoljna popunjenost kapaciteta? Bez mogućnosti da se realiziraju ovi koraci, reforma neće biti kompleksna - poručio je.

Kad se odgovori na sve te izazove, dodao je, može se razgovarati o tome da se osnivačka prava ponovno vrate županijama.

- Prijenos osnivačkih prava nije političko pitanje i samo sebi svrha, nego ima zadatak nama olakšati niz sljedećih koraka u reorganizaciji bolničkog zdravstvenog sustava, a ja mislim da se svi možemo složiti da ga je potrebno reorganizirati, ne samo na opseg financijskih troškova koji se generiraju nego i s obzirom na rezultate liječenja - naglasio je.

O situaciji u Zadru gdje nema pedijatra

Komentirao je i dramatičnu situaciju u zadarskom Domu zdravlju gdje nema pedijatra.

- U nekoliko navrata smo razgovarali s predstavnicima županijske zdravstvene vlasti, taj problem je na neki način desetljećima stvaran, sada je eskalirao. Čitavih 10 godina nismo raspisivali specijalizaciju za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti i sad se ne trebamo ni čuditi da tih specijalista nema. To je posljedica onog što se ranije dešavalo, a kako je odgovorila ova zdravstvena administracija na navedeni problem? Tako da će u sljedećem periodu osigurati 922 specijalizacije za primarnu razinu, to je ono što radimo za budućnost - rekao je.

Na ponovno pitanje o konkretnoj situaciji u Zadru, Beroš je istaknuo kako Ministarstvo stoji na raspolaganju Zadarskoj županiji za bilo kakav organizacijski i drugi iskorak na tom planu.

- Krenuli smo od analize tko su osigurani pacijenti. Znate da primarni pedijatri trebaju pokrivati djecu od godine do sedam godina starosti, a nerijetko pokrivaju djecu do 13,14 pa čak i 20 godina, što ih nepotrebno opterećuje. Stoga je HZZO dobio jasan naputak da analizira sve te podatke i da jednostavno provodi preporuke i pravilnike. Ukoliko odteretimo te pedijatre, imat će manje posla. Postoji mogućnost da županija dodatno doprinese angažirajući druge djelatnike iz drugih područja, plaćajući im posebno dežurstva, dajući bolje financijske uvjete. Apropos robovlasničkih ugovora, ovo je također jedan sjajan primjer gdje se vidi da nisu robovlasnički nego prijeko potrebni da bi osigurali da oni koji su dobili specijalizaciju, ostanu najmanje pet godina raditi, a ne da se odmah po dobivanju specijalizacije vraćaju u svoje sredine - naglasio je ministar dodavši kako će Ministarstvo u rješavanju ovog problema sudjelovati u okviru svoje nadležnosti, ali da je županija ta koja mora brinuti o primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

- To im je ustavna obveza. Zajedno ćemo sigurno naći rješenje, djeca se ne moraju brinuti da će biti bez pedijatra. Vrlo brzo će se naći rješenje, ali to je poglavito pitanje za Zadarsku županiju - poručio je.

Ćorušić o prijavi majke zbog neprofesionalnog ponašanja dječjeg kirurga

Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić komentirao je slučaj zbog kojeg je jedna majka nedavno prijavila neprofesionalno ponašanje dječjeg kirurga.

- Formirali smo Povjerenstvo za stručni nadzor i kvalitetu od pet članova - djelatnika spomenute Klinike, Odjela za kvalitetu, Uprave, koji su dobili izjave svih svjedoka, s tim da se javio jedan koji trenutno nije u Zagrebu nego živi u Istri pa će doći danas dati izjavu i onda ćemo mi dokument proslijediti Ministarstvu na daljnje postupanje ako bude bilo potrebe - rekao je.