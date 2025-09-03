Obavijesti

NASTAVILI OBIČAJ

Besplatni udžbenici i bilježnice za dubrovačke školarce!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Besplatni udžbenici i bilježnice za dubrovačke školarce!
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

U ovu svrhu osigurano je 481.900 eura, od čega 218.000 za nabavu obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola

Dubrovački osnovnoškolci i u novoj školskoj godini imat će besplatne udžbenike, bilježnice i radne materijale, a nabava udžbenika sufinancirat će se i dijelu srednjoškolaca, objavio je u srijedu Grad Dubrovnik."Time se nastavlja praksa pomoći učenicima i njihovim obiteljima u osiguravanju potrebnih nastavnih materijala, čime se doprinosi kvalitetnom i jednakom pristupu školovanju u Dubrovniku. Naš cilj je kvalitetno i jednako obrazovanje za svu djecu Dubrovnika, a ovakvim mjerama doprinosimo stvaranju jednakih prilika za sve", istaknuo je tim povodom gradonačelnik Mato Franković.

U ovu svrhu osigurano je 481.900 eura, od čega 218.000 za nabavu obveznih udžbenika za učenike osnovnih škola. Taj trošak pokrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, a Grad Dubrovnik proveo je javnu nabavu. Preostali iznos od 213.900 eura za nabavu radnih materijala osiguran je u dubrovačkom proračunu.

POČINJE NOVA ŠKOLSKA GODINA Kao nekad: Nakon šest godina učenicima se vraćaju tri tjedna zimskih praznika u komadu!
Kao nekad: Nakon šest godina učenicima se vraćaju tri tjedna zimskih praznika u komadu!

"Nakon provedene javne nabave, udžbenici i radni materijali su isporučeni školama te će prije samog početka nastave biti podijeljeni učenicima", navode iz Grada Dubrovnika.

Uz to, Grad Dubrovnik osigurao je 50.000 eura za sufinanciranje nabave udžbenika učenicima srednjih škola, a najviše do 132,72 eura po učeniku.

"Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici čiji roditelji (oba ili jedan, u slučaju samohranih roditelja) imaju prebivalište u Dubrovniku najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, uz uvjet da potječu iz obitelji koja prima dječji doplatak ili iz obitelji s troje i više djece koja su predškolskog uzrasta ili se redovito školuju", objasnili su uvjete sufinanciranja. Napomenuli su i kako je u protekloj godini podneseno 185 zahtjeva za 223 učenika srednjih škola.

U školskoj godini 2025./2026. dubrovačke osnovne škole pohađat će 3.520 učenika.

