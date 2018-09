'Bez braniteljske potpore ne bi bilo ni slobode ni demokracije'

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u subotu na Izbornom saboru HDZ-ove Zajednice branitelja "Gojko Šušak", da bez braniteljske potpore ne bi bilo ni hrvatske slobode ni demokracije, pozvavši branitelje da budu glas razuma i odgovornosti, te je podsjetio kako je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman u presudnim trenutcima za hrvatski narod donosio odvažne i mudre odluke, ali je znao biti i mudar i taktičan.

"Branitelji su, uz hrvatski narod i utemeljitelje HDZ-a, bili najsnažniji oslonac politike našeg utemeljitelja i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. To je on znao i vidio a vi ste u njemu prepoznali lidera koji je u presudnim trenutcima za hrvatski narod donosio odvažne i mudre državničke odluke", naglasio je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković na Izbornom saboru HDZ-ove Zajednice branitelja "Gojko Šušak".

Istaknuo je kako bez braniteljske potpore ne bi bilo ni hrvatske slobode niti hrvatske demokracije kao ni teritorijalne cjelovitosti hrvatske države.

Podsjetio je i da je prvi hrvatski predsjednik i utemeljitelj HDZ-a dr. Tuđman znao povlačiti ispravne poteze jer je "znao biti snažno odlučan kada je to trebalo. No, dr. Tuđman je znao biti i mudar i taktičan, kada su vrlo zamršene međunarodne prilike takve okolnosti postavljale pred njega, i pred tada tek priznatu Republiku Hrvatsku".

Poručio je da je predsjednik Tuđman HDZ gradio na vrijednostima i političkoj baštini najvećih hrvatskih sinova koji su davali svoj doprinos u povijesti hrvatskog naroda.

Plenković je rekao i da je dr. Tuđman HDZ vrijednosno pozicionirao na desnom centru, istaknuvši kako desni centar "znači i narodnjaštvo i demokršćanstvo i državotvornost i domoljublje i univerzalne i europske vrijednosti".

"To je Tuđman htio i i vrlo jasno je u svim svojim nastupima davao do znanja da snažna zaštita nacionalnih interesa, u najzamršenijim i prijelomnim povijesnim trenucima, ne znači pozicioniranje HDZ-a na kraj političkog spektra i to na desnom političkom spektru. To je vrlo bitno i to moramo osvijestiti danas", naglasio je predsjednik HDZ-a premijer Plenković.

Nema oprosta za ratne zločine

Podsjetio je da je prije nešto više od 20 godina završila mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske, istaknuvši kako nema grada koji je u simboličkom smislu tako snažan i toliko važan u modernoj hrvatskoj povijesti, kao što je to Vukovar i njegova obrana i tragedija 18. studenog 1991. godine.

Jedan od procesa mirne reintegracije može se svesti na riječ - pomirba", kazao je. No, također, istaknuo je Plenković, u procesu mirne reintegracije i u kontekstu zakona o oprostu – nema oprosta za ratne zločine.

Istaknuvši pravilne odluke predsjednika Tuđmana oko mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja, Plenković je rekao kako je dr. Tuđman tada bio svjestan da u pobjedi treba biti velik i spriječiti daljnje žrtve.

Uz to, katalog mjera koji je u sebi sadržavala mirna reintegracija, ima i neke mjere koje u tom kontekstu treba prihvatiti.

U Ravnateljstvu policije intenziviran rad na procesuiranju ratnih zločina u Vukovaru i Ovčari

Stoga, rekao je premijer Plenković, u vrijeme sadašnje Vlade RH u Ravnateljstvu policije intenziviran je rad na procesuiranju ratnih zločina koji su se dogodili u Vukovaru i Ovčari.

Naglasio je kako je zadaća policije i istražitelja te Državnog odvjetništva RH (DORH) da neovisno i samostalno od politike rade na svemu tome. Pozvao je branitelje i članove HDZ-a da u svemu tome budu glas razuma i glas odgovornosti, jer i to razlikuje od drugim političkih aktera.

"Važno je da budete glas razuma. Važno je da budete glas odgovornosti, jer to nas razlikuje od drugih političkih aktera. Razlikuje nas na sceni gdje imate jednu veliku kakofoniju i gdje mnogi nastoje nešto profitirati. Nastoje se predstaviti 'bogom danim zaštitnicima', i to jedinima, nacionalnih interesa, a nerijetko se svode na stranke ili ljude koji ne mogu ništa kazati više od jedne ili dvije teme", poručio je premijer Plenković.

Vezano uz najavljeni prosvjed u Vukovaru, Plenković je rekao kako može razumjeti vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu jer je u krugu ljudi koji pate i koji i dalje osjećaju nepravdu te traže istini i da se procesuiraju oni koji su počinili zločine.

No, naglasio je, HDZ vrlo jasno radi razdjelnicu između te teme i onih koji je žele politizirati, manipulirati i zloupotrebljavati je, i to upravo kod onih ljudi koji su najviše izgubili u Hrvatskoj 1991., a najviše su dali za Hrvatsku.

"To ne, to nije stav HDZ-a. To nije stav zrele i odgovorne stranke koja upravlja Hrvatskom na više razina. To je poruka koja je posebno važna za ukupno sagledavanje demokratskih procesa u državi", kazao je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković.

Istaknuo je kako hrvatski branitelji, njihove udruge i bližnji imaju posebnu odgovornost prema tome.

Ljudima treba jasno dati do znanja - tko je ozbiljan, a tko su demagozi i najčešće manipulatori

Iznoseći detaljno što je njegova Vlada napravila vezano uz Agrokor, Uljanik i druga područja gospodarstva te pozitivne makropodatke, premijer Plenković je rekao kako se mora i dalje jačati hrvatska demokracija.

Stoga ljudima treba jasno dati do znanja "tko u toj utakmici" – tko je ozbiljan i umjeren a tko su demagozi i najčešće manipulatori", kazao je.

Podsjetio je da saborski zastupnici manjina nisu slučajno u Hrvatskom saboru, već su to političkom voljom utemeljitelja HDZ-a Franje Tuđmana i stranke.

"Oni su dio naše političke kulture i standarda zaštite manjinskih prava koji je veći nego u mnogim drugim europskim državama. Taj standard treba njegovati a ne ga smanjivati. To je politika HDZ-a, to je nastavak i kontinuitet Tuđmanove politike, a ne nešto drugo, što se danas plasira u javnost, najčešće od ljudi koji o ključnim državnim, pravnim, političkim i međunarodnim procesima u kontekstu s početka 90-tih, ne čitaju, a kamoli su bili sudionici tog procesa", istaknuo je.

Dodao je kako je sada zadaća Hrvatske raditi na gospodarskim i socijalnim prioritetima, jer su branitelji sve nacionalne ciljeve riješili 90-tih (država, teritorijalna cjelovitost i drugo).

Predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković je pohvalio i podržao inicijativu HDZ-ove Zajednice branitelja "Gojko Šušak" da se u Zagrebu izgradi spomenik ratnom ministru obrane Šušku, jer je i on "svojim djelovanjem i autoritetom, kao i poštovanjem koje je imao od hrvatskih branitelja, dao enorman doprinos hrvatskoj slobodi".

Za predsjednika HDZ-ove Zajednice branitelja "Gojko Šušak" ponovno je izabran general-bojnik Miljenko Filipović.