Bez panike: U subotu će se ispitivati ispravnost sirena i sustava za uzbunjivanje

Piše Marta Divjak,
Bez panike: U subotu će se ispitivati ispravnost sirena i sustava za uzbunjivanje
Foto: Ravnateljstvo civilne zaštite

Riječ je o redovitom ispitivanju sustava za uzbunjivanje koje Civilna zaštita provodi svake prve subote u mjesecu, kako bi provjerila njihovu ispravnost i spremnost u slučaju stvarne opasnosti

Ravnateljstvo civilne zaštite obavijestilo je kako će se u subotu, 4. listopada u 12 sati, provesti redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje korištenjem znaka prestanak opasnosti. Ispitivanje se, sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.

Riječ je o redovitoj provjeri kojom Ravnateljstvo civilne zaštite provjerava funkcionira li sustav ispravno te jesu li sve komponente spremne u slučaju stvarne opasnosti, bilo da je riječ o prirodnim nepogodama, požarima, poplavama ili drugim izvanrednim situacijama.

