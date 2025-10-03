Riječ je o redovitom ispitivanju sustava za uzbunjivanje koje Civilna zaštita provodi svake prve subote u mjesecu, kako bi provjerila njihovu ispravnost i spremnost u slučaju stvarne opasnosti
U PODNE
Bez panike: U subotu će se ispitivati ispravnost sirena i sustava za uzbunjivanje
Ravnateljstvo civilne zaštite obavijestilo je kako će se u subotu, 4. listopada u 12 sati, provesti redovito ispitivanje ispravnosti sirena i sustava za uzbunjivanje korištenjem znaka prestanak opasnosti. Ispitivanje se, sukladno odredbama Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva, provodi svake prve subote u mjesecu u 12 sati, osim ako je taj dan blagdan u Republici Hrvatskoj.
Riječ je o redovitoj provjeri kojom Ravnateljstvo civilne zaštite provjerava funkcionira li sustav ispravno te jesu li sve komponente spremne u slučaju stvarne opasnosti, bilo da je riječ o prirodnim nepogodama, požarima, poplavama ili drugim izvanrednim situacijama.
