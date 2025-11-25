'Bez posla sam. Imam 4 djece': Ukrao 11 kg suhog mesa, sudac u Čakovcu poslao ga u zatvor!

Općinski sud u Čakovcu nepravomoćno je osudio mladića (25) na deset mjeseci zatvora zbog krađe gotovo 11 kilograma suhog mesa u Konzumu 22. travnja ove godine, što je čak sedam pakiranja pancete i pet pakiranja suhe kobasice, prenosi ePodravina.

Trgovinu je oštetio za 230,67 eura, a ispostavilo se da mu to nije prvi takav incident. Naime, ranije je tri puta osuđivan za krađe - u Hrvatskoj, ali i u Njemačkoj. Priznao je krađu i izrazio željenje, a dodao je i kako je otac četvero male djece, bez posla i imovine. Kako je rekao, povremeno radi sezonske poslove od kojih zaradi od 500 do 700 eura mjesečno. Iako je sud uvažio njegovo priznanje i situaciju, prevagnula je činjenica da je ponavljač krađa pa su mu izrekli zatvorsku kaznu.

Osim kazne zatvora, sud mu je naložio da u roku od tri mjeseca pravomoćnosti od presude trgovini nadoknadi štetu od 230,67 eura. Zbog lošeg materijalnog stanja, oslobodili su ga plaćanja sudskih troškova i troškova obrane, koji će biti podmireni iz državnog proračuna.