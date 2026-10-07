Bicikli od dva do 10 eura! Bili smo na javnoj dražbi policije: 'Sve su prodali za jedan sat'

Tražili ste bicikl, a ne želite za njega izdvojiti puno novca? Prava prilika bila vam je baš jučer na javnom nadmetanju koje je organizirala Policijska postaja Požega. Na prodaju su bila ponuđena čak 53 bicikla, ali i još deset drugih pronađenih i napuštenih predmeta. Početne cijene iznosile su svega dva do deset eura.

Za neke je to tek obična javna prodaja, no za druge je bila prilika da za nekoliko eura dođu do bicikla. Upravo zbog vrlo niskih početnih cijena, bilo je veliko zanimanje građana koji su željeli okušati sreću na licitaciji. Licitirali su muškarci, mlađi i stariji, žene pa i oni najmlađi koji su se tek učili kako se na licitaciji izboriti za najpovoljniju kupnju. Istina, iza njih su stajali stariji koji su im davali jasnu poruku mogu li podizati ruku i nuditi veću cijenu.

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Pokretanje videa... VIDEO Javno nadmetanje za prodaju napuštenih i pronađenih bicikala u Policijskoj postaji Požega | Video: 24sata/Ivica Galović/PIXSELL

- Kupio sam nećaku Luki bicikl, još ću ga malo urediti i biti će on kao nov - rekao nam je Kruno iz Požege dok je Luka uz osmijeh obilazio bicikl.

- Početna cijena je bila 8 eura, no, bilo je i drugih koji su podizali cijenu, ali ja sam odlučio da ću ga kupiti pa što bude, kupio sam ga za 120 eura. Luki se svidio prije same dražbe - kaže Kruno.

Požega: Javno nadmetanje za prodaju napuštenih i pronađenih bicikala u Policijskoj postaji Požega | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Zainteresirani su prije početka dražbe mogli pogledati predmete koji se nude na prodaju. Na dražbu su došle i mame sa djecom u kolicima i kupovale su po sistemu tko ponudi više, od početne cijene ona se podizala najmanje tri eura, no, bilo je i onih koji su nudili višestruko veće iznose.

Službenik policije, licitator, odradio je vrhunski posao, pa su skoro svi ponuđeni bicikli prodani za oko sat vremena. Dio ih nije prodan. Kada se na policijskim javnim dražbama (nadmetanjima) svi bicikli ne uspiju prodati - što se najčešće događa s onima u lošijem, neuporabljivom ili potpuno dotrajalom stanju - s njima se postupa prema propisima o upravljanju državnom imovinom i postupanju s pronađenim ili oduzetim stvarima. Točnije, idu na ponovnu dražbu po nižoj cijeni. Uvrsti ih se u neki od sljedećih krugova javne prodaje, i to uz dodatno snižene, simbolične početne cijene, često ispod prijašnjih par eura, kako bi ih se napokon riješio i oslobodio skladišni prostor.

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Ako bicikl ili dio predmeta ni nakon ponovljenih pokušaja ne pronađe kupca, ili je procijenjeno da je posve neuporabljiv, neispravan i da predstavlja beskoristan otpad koji samo zauzima mjesto u policijskim skladištima i garažama, takve se stvari otpisuju. Nakon otpisa šalju se na ovlašteno zbrinjavanje, reciklažu ili uništavanje (u sklopu otpada željeza i glomaznog otpada).

Kupljeni predmeti plaćali su se odmah nakon završetka nadmetanja, i to na blagajni Policijske postaje Požega.

Požega: Javno nadmetanje za prodaju napuštenih i pronađenih bicikala u Policijskoj postaji Požega | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Početna cijena od samo dva, tri, pet, osam ili 10 eura svakako je zvučala primamljivo – no ona je za većinu bicikala premašena.