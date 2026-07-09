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Biciklisticu u Karlovcu 'pokosio' auto, teško je ozlijeđena

Piše Iva Tomas,
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Biciklisticu u Karlovcu 'pokosio' auto, teško je ozlijeđena
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
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Vozačici bicikla uručit će obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju

Vozačica bicikla (66) teško je ozlijeđena u nesreći u srijedu u Karlovcu u 10.10 sati na Trgu hrvatskih branitelja. Vozila je biciklističkom trakom te prilikom prelaska preko ceste nije se uvjerila da to može sigurno učiniti, piše PU karlovačka.

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U tom trenutku udario ju je automobil karlovačkih tablica kojeg je vozio 60-godišnjak, a žena je nakon udarca pala na cestu. 

Vozačici bicikla uručit će obavezni prekršajni nalog, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će proslijeđeno izvješće o događaju.

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