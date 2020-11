Biden hita u Bijelu kuću: Dobio je tajne agente i iznad njegove kuće se više ne smije letjeti...

Neke države prvo obrade prijevremene glasačke listiće, dok ih druge spremaju za kraj. Situacija se zahuktava u cijeloj zemlji, a brojni građani, analitičari i političari strahuju od mogućih nereda

<p><strong>Joe Biden</strong> se priprema za pobjednički govor. Tajna služba poslala je jučer agente koji će ga štititi u Wilmingtonu, u državi Delaware, gdje je sjedište njegove kampanje. Uz to, i nebo iznad kuće Joea Bidena u Scrantonu postalo je novi zaštićeni prostor - dok je on tamo, ne smije se letjeti u krugu oko 1,5 km. A to je “bijeli dim”, znak da je gotovo. Amerika ima novog predsjednika.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: Bidena čuva tajna služba</strong></p><p>Točno u 14.50 sati po hrvatskom vremenu prelomljeni su američki predsjednički izbori. Stigli su glasovi iz Philadelphije - čak 27.396 za Bidena i mizernih 3760 za Trumpa. Tu je 78-godišnjak iz Scrantona u Pennsylvaniji preskočio Trumpa i odjurio prema Bijeloj kući.</p><p>Država u kojoj je Biden rođen nosi velikih 20 elektorskih glasova, dovoljno da iseli Trumpa iz Bijele kuće sve i da izgubi Arizonu i Nevadu. Biden je poveo i u Georgiji. Imao je jučer poslijepodne više od 1096 glasova od Trumpa koji je tamo vodio gotovo od početka. Georgia nosi 16 elektorskih glasova, a <strong>Trump</strong> bez Georgije može zaboraviti na reizbor.</p><p>Jučer su se prebrojavali glasovi iz dijelova Pennsylvanije koji su naklonjeniji demokratima, a to znači da gotovo 80 posto glasova ide Bidenu. Ostalo je više od 350.000 glasova. Trump od toga mora dobiti barem 55 posto glasova ako želi ostati u prednosti pred Bidenom. A to se u ovom trenutku čini nerealnim.</p><p>Od početka pandemije pristaše Joea Bidena pokazuju veliku sklonost glasanju poštom. Većina pristaša predsjednika <strong>Trumpa</strong> izjavila je da želi glasati na dan izbora. Države broje ove različite vrste glasova na vrlo različite načine. To nije znak prijevare ili nepravilnosti.</p><p>Neke države prvo obrade prijevremene glasačke listiće, dok ih druge spremaju za kraj. Situacija se zahuktava u cijeloj zemlji, a brojni građani, analitičari i političari strahuju od mogućih nereda. Točnije, izgredi su vrlo izgledni.</p><p>- Oni ne žele da itko gleda dok se glasovi broje. Ne znam zašto. Promatrači u Philadelphiji bili su daleko, trebali su im dvogledi. Ništa se nije vidjelo. U Georgiji su glasovi pristizali nakon dana izbora. Demokrati znaju da pošteno ne mogu dobiti izbore i zato su poslali poštom toliko listića. Svima sam rekao da će ovo biti. Vidio sam to i prije - rekao je Trump i ponovio da demokrati žele pokrasti izbore.</p><p>- Ako brojite legalne glasove, ja lagano pobjeđujem. Ako brojite nelegalne, mogu nam pokušati ukrasti izbore. Već sam premoćno pobijedio u brojnim ključnim državama - dodao je američki predsjednik na odlasku.</p><p>No to baš nije tako. Američki predsjednik je na izborima 2016. uspio osvojiti Michigan, Pennsylvaniju, Wisconsin, Georgiju i Arizonu, ali mu je ovaj put Biden sve “ukrao”. Najveće iznenađenje je Trumpov gubitak Arizone, koja je desetljećima bastion republikanaca. Inače, Joe Biden je dobio nikad veći broj glasova u povijesti Amerike, njih 73,523.773 - čak 7,5 milijuna više od Hillary Clinton koja se borila za Bijelu kuću 2016.</p><p>Velika izlaznost je koristila i Trumpu. On je osvojio 69,635.908 glasova, pet milijuna više nego 2016. Kako navode izvori CNN-a, ali i on sam, Trump neće mirno napustiti Bijelu kuću. Ide na Vrhovni sud, u kojemu republikanci imaju većinu (šest prema tri demokrata) i pokušat će svim silama osporiti dopisne glasove, koji su Bidenu donijeli pobjedu. Za to ima podršku i brojnih utjecajnih republikanskih guvernera. No naš stručnjak smatra da je vjerojatnost da će Trump uspjeti vrlo mala.</p><p>- U tri života nisam mogao pomisliti da se ovo može desiti. Dovesti cijeli američki demokratski sustav u pitanje. Zapanjujuće! Ovo što se trenutačno događa u SAD-u, to nikad u povijesti nije zabilježeno - rekao nam je prof. dr. sc. <strong>Zoran Kurelić</strong>, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu te dodao kako podrška poznatih guvernera može dovesti i do vala novih prosvjeda.</p><p>- Svi sumnjivi glasovi bit će odbačeni i toga ima na svakim izborima, ali tu se radi o nekoliko stotina, možda tisuća koje neće promijeniti ništa. Republikanci dovode u pitanje milijune glasova, ali ne znam kako će to dokazati i hoće li biti elemenata da se uopće stigne na Vrhovni sud. Ako je netko svoj glas poslao 3. 11., a stigne 9. 11., on se mora ubrojiti. Uz to, Trump optužuje i države na čijem su čelu i njegovi ljudi da nisu zakonito proveli izbore. Bojim se da će zbog velike napetosti biti novih prosvjeda, ali to nije ništa novo u SAD-u - smatra prof. Kurelić.</p><p>Trump je sigurno izgubio, u to nema dvojbe. Pitanje je samo koliko će elektorskih glasova Biden na kraju imati...</p>