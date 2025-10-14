Obavijesti

PREKIDA RATA U GAZI

Biden i Clinton hvale Trumpa

Piše HINA,
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Biden je dodao da je Bliski istok sada, uz podršku Sjedinjenih Država i globalnih partnera "na putu prema miru"

Bivši demokratski predsjednici Joe Biden i Bill Clinton u ponedjeljak su pohvalili američkog predsjednika Donalda Trumpa za pomoć u posredovanju u prekidu vatre u ratu u Gazi, što je rijedak primjer dvostranačkog odobravanja upućenog jednome republikanskom vođi.

Pohvaljujem predsjednika Trumpa i njegov tim za rad na postizanju obnovljenog sporazuma o prekidu vatre", napisao je Biden, bivši demokratski predsjednik SAD-a do siječnja, na platformi X. 

Dodao je da je Bliski istok sada, uz podršku Sjedinjenih Država i globalnih partnera "na putu prema miru".

Istaknuo je i ulogu vlastite administracije u pregovorima, kazavši kako su i njegovi suradnici "neumorno radili na povratku talaca kući, pružanju pomoći palestinskim civilima i na okončanju rata", koji je započeo u listopadu 2023. u vrijeme njegova mandata.

Clinton je ponovio isto stajalište, napisavši na X-u da "predsjednik Trump i njegova administracija, Katar i ostali regionalni akteri zaslužuju veliko priznanje što su uspjeli sve održati angažiranima dok se nije postigao sporazum".

On je pozvao Izrael i palestinsku militantnu organizaciju Hamas da, uz potporu Sjedinjenih Država "ovaj krhki trenutak pretvore u trajni mir" te je kazao kako vjeruje da je to moguće poduzmu li korake zajedno.

Bill Clinton, bivši demokratski predsjednik od 1993. do 2001., bio je vrlo glasan kritičar Trumpa te ga je optuživao da provodi politiku vođenu vlastitim interesima, a ne dobrobiti američkog naroda.

