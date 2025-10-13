FOTO Trump potpisao sporazum o miru u Gazi: 'Ovo će spriječiti Treći svjetski rat. Sad će uspjeti'

Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi Egipat, Katar i Turska s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak su potpisali dokument o kraju rata u toj enklavi.

Dokument je potpisan tijekom međunarodnog sastanka na vrhu dvadesetak svjetskih čelnika u egipatskom crvenomorskom odredištu Šarm el-Šeiku.

Foto: Suzanne Plunkett

„Ovo je izuzetan dan za svijet, izuzetan dan za Bliski istok”, rekao je Trump uoči potpisivanja tog teksta koji po njemu utvrđuje „pravila” za nastavak mirovnog procesa.

U egipatski grad na jugu Sinaja stigao je i palestinski predsjednik Mahmud Abas, no ne i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, iako je ranije najavljen. Na skupu nije zastupljen niti Hamas.

Trump je pozdravio "vrlo važnu ulogu" koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika.

Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini "sposoban donijeti mir u našu regiju."

Obratio se i pojedinim svjetskim čelnicima, hvaleći ih zbog njihove uloge u podršci mirovnom sporazumu o Gazi. Kreće se od osobe do osobe, bez jasnog redoslijeda, odajući im priznanje.

Kataru i emiru Tamimu bin Hamadu Al Thaniju rekao je: “Govore o tebi kao da nisi dobra osoba, a zapravo jesi. Živiš u teškom susjedstvu. Bez tebe se ovo ne bi dogodilo.”

Turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu poručio je: “On je moj prijatelj i svaki put kad sam ga trebao, bio je tu za mene.”

Foto: Evelyn Hockstein

Egipatskom predsjedniku Abdelu Fattahu al Sisiju rekao je: “Odabrali smo Egipat jer ste bili od velike pomoći. Svi su htjeli ovo domaćinstvo, ali mislili smo da je Egipat najprikladniji. Vi ste sjajan vođa, imate vrlo malo kriminala.”

Talijansku premijerku Giorgiu Meloni pohvalio je riječima: “Imamo Italiju. Ona je vrlo snažna liderica. Radi sjajan posao.”