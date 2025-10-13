Obavijesti

News

Komentari 28
'VELIKI DAN ZA SVIJET'

FOTO Trump potpisao sporazum o miru u Gazi: 'Ovo će spriječiti Treći svjetski rat. Sad će uspjeti'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Trump potpisao sporazum o miru u Gazi: 'Ovo će spriječiti Treći svjetski rat. Sad će uspjeti'
5
Foto: Suzanne Plunkett

Obratio se i pojedinim svjetskim čelnicima, hvaleći ih zbog njihove uloge u podršci mirovnom sporazumu o Gazi. Kreće se od osobe do osobe, bez jasnog redoslijeda, odajući im priznanje

Države posrednice u pregovorima o kraju rata u Gazi Egipat, Katar i Turska s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u ponedjeljak su potpisali dokument o kraju rata u toj enklavi.

Dokument je potpisan tijekom međunarodnog sastanka na vrhu dvadesetak svjetskih čelnika u egipatskom crvenomorskom odredištu Šarm el-Šeiku. 

World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Foto: Suzanne Plunkett

„Ovo je izuzetan dan za svijet, izuzetan dan za Bliski istok”, rekao je Trump uoči potpisivanja tog teksta koji po njemu utvrđuje „pravila” za nastavak mirovnog procesa. 

U egipatski grad na jugu Sinaja stigao je i palestinski predsjednik Mahmud Abas, no ne i izraelski premijer Benjamin Netanyahu, iako je ranije najavljen. Na skupu nije zastupljen niti Hamas.

Trump je pozdravio "vrlo važnu ulogu" koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika.

Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini "sposoban donijeti mir u našu regiju."

Obratio se i pojedinim svjetskim čelnicima, hvaleći ih zbog njihove uloge u podršci mirovnom sporazumu o Gazi. Kreće se od osobe do osobe, bez jasnog redoslijeda, odajući im priznanje.

PUŠTENI NA SLOBODU FOTO Da ti suza krene. Taoci u zagrljaju sa svojim najmilijima nakon dvije godine pakla!
FOTO Da ti suza krene. Taoci u zagrljaju sa svojim najmilijima nakon dvije godine pakla!

Kataru i emiru Tamimu bin Hamadu Al Thaniju rekao je: “Govore o tebi kao da nisi dobra osoba, a zapravo jesi. Živiš u teškom susjedstvu. Bez tebe se ovo ne bi dogodilo.”

Turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu poručio je: “On je moj prijatelj i svaki put kad sam ga trebao, bio je tu za mene.”

U.S. President Trump participates in the official signing of the first phase of the Gaza ceasefire agreement, in Sharm El-Sheikh
Foto: Evelyn Hockstein

Egipatskom predsjedniku Abdelu Fattahu al Sisiju rekao je: “Odabrali smo Egipat jer ste bili od velike pomoći. Svi su htjeli ovo domaćinstvo, ali mislili smo da je Egipat najprikladniji. Vi ste sjajan vođa, imate vrlo malo kriminala.”

POSJETIO PARLAMENT Trump posjetio Izrael pa otišao u Egipat na mirovni samit: 'Bolna noćna mora je gotova'
Trump posjetio Izrael pa otišao u Egipat na mirovni samit: 'Bolna noćna mora je gotova'

Talijansku premijerku Giorgiu Meloni pohvalio je riječima: “Imamo Italiju. Ona je vrlo snažna liderica. Radi sjajan posao.”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 28
Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'
ISTRAGA TRAJE

Užas u Virovitici: 'Napao je osoblje nožem i porezao jednog psihijatra. Pod je bio pun krvi'

Kako neslužbeno doznajemo, ozlijeđen je jedan bolnički psihijatar. Porezan je nožem te je završio na šivanju. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'
NEVJEROJATAN SLUČAJ

Prevarena 21 obitelj branitelja: 'Izgubili smo domove, uništili su nam živote s uzgojem jagoda'

Radilo se o programu inovativnog načina uzgoja jagoda iz kojeg je stala i država, a onda se pokazao kao prevara: Novci od kredita su izvučeni, a braniteljskim obiteljima su sjele ovrhe. Bore se za pravdu već 17 godina
Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama
MIR NA BLISKOM ISTOKU

Izraelski zastupnik zaustavio govor Trumpa: Netanyahu ima krv ljudi na svojim rukama

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da je sukob u Pojasu Gaze "gotov". U Egiptu će se danas održati mirovni summit

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025