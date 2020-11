Biden osvaja i Arizonu! Tamo demokrati nisu slavili od 1996.

Glasovi se broje u još nekoliko država, a u to vrijeme aktualni predsjednik odbija priznati svoj poraz, tvrdeći da su izbori obilježeni prijevarama. Pobjeda u Arizoni Bidenu je donijela 290 elektorskih glasova

<p>Izabrani američki predsjednik <strong>Joe Biden</strong> u četvrtak je učvrstio svoju ukupnu pobjedu osvojivši i saveznu državu Arizonu, no miran prijenos vlasti i dalje je pod upitnikom jer aktualni predsjednik <strong>Donald Trump</strong> odbija priznati poraz.</p><p>Projekcije predviđaju da nakon tjedan dana prebrojavanja glasova demokrat Joe Biden odnosi pobjedu i u Arizoni, objavila je tvrtka Edison Research.</p><p>Time je Biden postao drugi demokratski predsjednički kandidat u sedam desetljeća koji je pobijedio u toj tradicionalno republikanskoj saveznoj državi. Zadnji put je to postigao Bill Clinton 1996., a prije njega tek Harry Truman 1948. godine. </p><p>Pobjeda u Arizoni Bidenu je donijela 290 elektorskih glasova izbornog kolegija, a za ukupnu pobjedu bilo mu je potrebno njih više od 270. Bivši potpredsjednik u dva mandata predsjednika Baracka Obame osvojio je i 5,3 milijuna glasova više od svog protivnika na razini cijelog SAD-a, odnosno 3,4 posto više. </p><p>Glasovi se broje u još nekoliko država, a u to vrijeme aktualni predsjednik odbija priznati svoj poraz, tvrdeći da su izbori obilježeni raširenim prijevarama. </p><h2>Trumpu trebaju bar tri preokreta</h2><p>Trump na društvenim mrežama dijeli navodne dokaze za izborne prijevare, većinom putem krajnje desnih medija poput Breitbarta i One America News Networka. Kako bi poništio Bidenovu prednost Trump mora preokrenuti rezultat u najmanje tri ključne savezne države. </p><p>Njegov stožer podnio je tužbe zbog nepravilnosti u nekoliko saveznih država. </p><p>Sud u Pennsylvaniji u četvrtak je odlučio u korist Trumpa i naredio da se ne smiju brojati glasovi birača koji nisu na vrijeme dali svoje podatke, prenosi konzervativni Fox News, no stručnjaci ističu kako to ne može promijeniti ishod izbora. Radi se o glasovima koji su ranijom odlukom suda bili stavljeni na stranu i bilo je zabranjeno njihovo brojanje.</p><p>Republikanski predsjednik izgubio je niz drugih tužbi. </p><p>Trumpovo odbijanje da prihvati rezultate izbora 3. studenoga zaustavilo je proces pripreme prijenosa moći novoj vladi. Federalna agencija koja u pravilu daje sredstva nadolazećem predsjedniku još uvijek nije priznala Bidenovu pobjedu. </p><p>Demokrat je za šefa svog ureda odabrao Rona Klaina koji je u četvrtak za MSNBC rekao kako su ta sredstva za prijenos vlasti važna jer će američka vlada početkom iduće godine predstaviti kampanju cijepljenja stanovništva. </p><p>„Što prije možemo poslati naše stručnjake za tranziciju na sastanke s onima koji će planirati kampanju cijepljenja, to će biti lakši prijenos vlasti od Trumpa do Bidena“, kazao je. </p><p>Biden će se sa savjetnicima za prijenos vlasti ponovno sastati u petak kako bi radili na pristupu pandemiji i razgovarali o budućim članovima administracije. </p><h2>"Opasan put"</h2><p>Većina republikanaca javno je podržala Trumpovo pravo da sudskim putem ospori rezultate izbora, te nisu priznali Bidena za predsjednika. No u četvrtak su se pokazali novi znaci razdora. </p><p>Republikanci poput guvernera Ohija Mikea DeWinea, guvernera New Hampshirea Chrisa Sununua te Karla Rovea, savjetnika bivšeg predsjednika Georgea Busha starijeg, rekli su kako se Bidenu treba pristupati kao izabranom predsjedniku. </p><p>Dio republikanskih senatora poručilo je kako Trumpova vlada treba dopustiti Bidenu uvid u povjerljive obavještajne informacije, iako ga nisu izravno prozvali pobjednikom. </p><p>Budućem predsjedniku u pravilu se daju ti podaci zbog pitanja nacionalne sigurnosti tijekom prijenosa vlasti.</p><p>„Ne smatram da je to visokorizičan prijedlog. To je dio tranzicije. A ako on stvarno na kraju pobijedi, mislim da je potrebno da imaju brz početak mandata“, rekao je senator John Cornyn o Bidenu. </p><p>Kevin McCarthy, jedan od iskusnijih republikanaca u Zastupničkom domu, usprotivio se toj ideji. </p><p>„On trenutno nije predsjednik“, kazao je. </p><p>„Ne znam hoće li biti predsjednik 20. siječnja“, dodao je o danu planirane inauguracije. </p><p>Bivši demokratski predsjednik Barack Obama rekao je kako su se republikanci odlučili na „opasan put“ time što podržavaju Trumpa u njegovim neutemeljenim tvrdnjama, a sam Biden je to prozvao „sramotnim“. </p>