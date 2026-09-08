BiH će protjerati dvojicu srpskih diplomata! 'Imaju 48 sati...'

Dvoje ljudi iz Ambasade Srbije u BiH protjerane su iz zemlje, priopćio je u utorak ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, piše Klix.ba.

Konaković je, citirajući i pozivajući se na odluku Predsjedništva BiH iz 2014. godine (Pravilniku o načinu proglašavanja nepoželjne i neprihvatljive osobe), protjerao dvoje zaposlenika Ambasade Srbije iz zemlje.

Predsjedništvo BiH ima pravo protjerati ambasadore i konzule, ali uz to ministar vanjskih poslova ima pravo nepoželjnima proglasiti diplomatsko i nediplomatsko osoblje.

- Danas sam donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika BIA-e Darka Maksimovića u Ambasadi Srbije. Imaju rok od 48 sati da napuste Bosnu i Hercegovinu - rekao je.

Uz to, Konaković je najavio da će BiH napustiti i nekoliko sporazuma zbog činjenice da ih je potpisala i Srbija.