ČLAN BANDE

BiH traži izručenje džihadista Lionela Dumonta uhićenog na Kreti, Grčka razmatra zahtjev

BiH traži izručenje džihadista Lionela Dumonta uhićenog na Kreti, Grčka razmatra zahtjev
Bivši francuski vojnik koji je prešao na islam pridružio se ratu u BiH gdje je kasnije osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva policajca 1990-ih

Sud u Grčkoj 20. listopada razmotrit će zahtjev da Bosni i Hercegovini bude izručen Lionel Dumont, bivši član bande Roubaix i džihadist koji je u svibnju uhićen na Kreti, rekla je u utorak njegova odvjetnica za AFP.

Bivši francuski vojnik koji je prešao na islam pridružio se ratu u BiH gdje je kasnije osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva policajca 1990-ih.

Njegovo ime od 2004. također se nalazilo na popisu osoba sankcioniranih zbog veza s Al-Kaidom, ali je u veljači uklonjen s UN-ova popisa sankcija usmjerenih protiv Islamske države i Al-Kaide.

Dok je bio na odmoru na Kreti u svibnju, uhitila ga je grčka policija i otad se nalazi u zatvoru na tom otoku, a BiH je u međuvremenu zatražila njegovo izručenje.

Odluka o njegovu izručenju trebala bi biti donesena nekoliko dana nakon sastanka Vijeća sudaca Kretskog žalbenog suda 20. listopada.

Prije uhićenja u Grčkoj, 54-godišnji Lionel Dumont živio je s obitelji u Francuskoj gdje je radio više od dvadeset godina, kaže njegova odvjetnica.

Francuza nije osudila samo BiH. Pravdi ga je privela Francuska 2007. kad ga je osudila na 25 godina zatvora zbog nasilnih i terorističkih djela, a pušten na slobodu pod elektroničkim nadzorom krajem 2021.

