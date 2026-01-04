Hercegovini prijete velike kiše: Objavili upozorenja na bujice i poplave, službe u pripravnosti

U Hercegovini se za sljedeća četiri dana najavljuju obilne padaline, lokalno i više od 200 litara po četvornom metru, a Federalna uprava civilne zaštite upozorila je na opasnost od bujica, klizišta i izlijevanja vodotoka, piše Hercegovina.info. U ostalim dijelovima države očekuje se snijeg, koji bi mogao uzrokovati prometni kolaps, prekid u opskrbi električnom energijom, otežan pristup pojedinim naseljenim mjestima te ugrožavanje života i zdravlja stanovništva.

Foto: Čitatelj 24sata

- Preporučuje se svim nadležnim organima civilne zaštite nižih razina vlasti, javnim poduzećima, službama i institucijama da bez odlaganja poduzmu sljedeće mjere: stavljanje svih raspoloživih snaga i sredstava civilne zaštite u stanje povećane pripravnosti, provođenje preventivnih mjera radi zaštite ljudi, stambenih i drugih objekata, infrastrukture i materijalnih dobara, sukladno planovima zaštite i spašavanja, pojačan nadzor vodotoka, nasipa, kritičnih točaka te područja sklonih poplavama i klizištima, uz pravodobno informiranje nadležnih službi i stanovništva, pripremu mehanizacije, opreme i ljudstva za moguće hitne intervencije te kontinuiranu komunikaciju i koordinaciju s Federalnom upravom civilne zaštite te međusobnu razmjenu informacija - preporučila je Federalna uprava civilne zaštite.

Posebno je zaduženo JP Ceste Federacije BiH da osigura stalnu prohodnost magistralnih i regionalnih cesta, pripravnost zimske službe, mehanizacije i posipnog materijala te brzo reagiranje u slučaju zastoja, odrona, snježnih nanosa i drugih ugrožavanja sigurnosti prometa.

Agencije za vodna područja slivova rijeke Save i Jadranskog mora pozvane su da pojačano prate hidrološko stanje, poduzmu mjere u okviru svojih nadležnosti radi regulacije i kontrole vodostaja te pravodobno obavještavaju o mogućim opasnostima i prekoračenjima kritičnih razina.

- Pravodobno i odgovorno djelovanje svih subjekata sustava zaštite i spašavanja od ključnog je značaja za sprječavanje ili ublažavanje posljedica mogućih prirodnih nesreća. Federalna uprava civilne zaštite nastavit će kontinuirano pratiti stanje na terenu i po potrebi poduzimati dodatne mjere u skladu sa zakonskim ovlastima”, poručili su iz FUCZ-a.