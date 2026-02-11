BiH u potpunosti zabranila uvoz govedine iz Južne Amerike

U Bosnu i Hercegovinu (BiH) potpuno je zabranjen uvoz goveđeg mesa iz Južne Amerike nakon zloporaba s ranijom pošiljkom, koja je završila u maloprodaji iako je utvrđeno da nije zdravstveno ispravna.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac u srijedu je izjavio kako je neprihvatljivo što je meso namijenjeno daljnjoj preradi prodavano u maloprodaji.

"Osim što je meso bilo prodavano u maloprodaji, dio pošiljke nije imao potrebnu zdravstvenu ispravnost", rekao je ministar Košarac. Radi se o pošiljci od 27 tona govedine.

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 23. siječnja donio je uputu o privremenoj zabrani uvoza goveđeg mesa porijeklom iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja, nakon što su laboratorijske analize uzoraka pokazale nezadovoljavajuće i neusklađene rezultate s veterinarsko‑zdravstvenim propisima. No, svejedno su ti propisi kršeni.

Ministar Košarac najavio je da će se pojačati nadzor uvoza prehrambenih proizvoda kako bi se spriječila pojava zdravstveno neispravnih namirnica.

Predstavnici mesne industrije i poljoprivrednici ističu da se domaće tržište uvelike oslanja na uvoz mesa, a prema tim podacima BiH uvozi više od 70 posto mesa koje se konzumira na tržištu.