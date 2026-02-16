Austrija podigla optužnicu za terorizam zbog planiranog napada na koncert Taylor Swift

Austrijski tužitelji podignuli su optužnicu za terorizam i druga kaznena djela protiv osumnjičenika, koji sada ima 21 godinu, a uhićen je neposredno prije koncerta Taylor Swift u Beču 2024. godine. Tužiteljstvo navodi da je planirao izvesti islamistički militantni napad.

Bečko tužiteljstvo planira pokrenuti kazneni postupak protiv neimenovanog osumnjičenika u Bečkom Novom Mjestu, gradu u blizini Beča.

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak, tereti ga se za proizvodnju male količine eksploziva triaceton-triperoksida te za pokušaj ilegalne kupnje oružja.

U priopćenju se podsjeća na uhićenje osumnjičenika u kolovozu 2024., istog mjeseca kada su tri planirana koncerta Taylor Swift otkazana u kratkom roku nakon što su austrijske vlasti objavile da su spriječile napad.

Tužiteljstvo u priopćenju nije navelo ime osumnjičenika, no austrijski mediji identificirali su ga kao Berana A. On je jedina osoba uhićena u vezi s planiranim napadom. Odvjetnik Berana A. nije bio odmah dostupan za komentar, ali je ranije osporavao optužbe iznesene protiv svog klijenta.

U priopćenju tužiteljstva stoji da je osumnjičenik bio član Islamske države te da ga se tereti za internetsko istraživanje o vrsti šrapnelske bombe koju koristi ta skupina, kao i za širenje "propagandnog materijala" Islamske države putem interneta.

Ako bude proglašen krivim, prijeti mu kazna zatvora do 20 godina, dodaje se u priopćenju.