Bijela kuća o izraelskom napadu u Dohi: 'Trump je veoma loše, a ovo bi mogla biti prilika za mir'

Američki predsjednik Donald Trump je bio unaprijed obaviješten o izraelskom napadu na čelnike Hamasa u Dohi te ga smatra "nesretnim incidentom", rekla je Bijela kuća u utorak.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je rekla da je američka vojska obavijestila Trumpa o izraelskom planu da izvede napad u Kataru.

- Unilateralno bombardiranje unutar Katara, suverene zemlje i bliske saveznice Sjedinjenih Država koja veoma naporno radi i zajedno s nama hrabro preuzima rizik kako bi ispregovarala mir, ne doprinosi ciljevima Izraela ni Amerike. Predsjednik smatra Katar snažnim saveznikom i prijateljem Sjedinjenih Država te se veoma loše osjeća zbog lokacije napada. Trump vjeruje da bi ovaj nesretni incident mogao poslužiti kao prilika za mir - rekla je.

Glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Madžed al-Ansari je kazao da zemlja nije bila unaprijed obaviještena o izraelskom napadu.

- Komunikacija koju smo primili od jednog od američkih dužnosnika je došla u vrijeme kada su se čule eksplozije - napisao je na društvenoj platformi X.