TRUMP OSTAO BEZ NAGRADE

Bijela kuća o Nobelovoj nagradi za mir: 'Nikad se neće roditi netko poput Donalda Trumpa...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

"Odbor za Nobel dokazao je da politiku stavlja iznad mira", poručuju iz Bijele kuće...

Bijela kuća u petak je kritizirala odluku odbora za Nobelovu nagradu da nagradu za mir dodijeli venezuelanskoj oporbenoj čelnici Mariji Corini Machado umjesto američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

"Predsjednik Trump nastavit će sklapati mirovne sporazume, okončavati ratove i spašavati živote. Ima srce humanitaraca i nikada se neće roditi netko poput njega, tko je u stanju pomicati planine samom snagom svoje volje", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Steven Cheung na X-u.

DOBITNICA NOBELA ZA MIR Tko je Maria Corina Machado? Željezna lady koja je tražila intervenciju protiv Madura
Tko je Maria Corina Machado? Željezna lady koja je tražila intervenciju protiv Madura

"Odbor za Nobel dokazao je da politiku stavlja iznad mira", dodao je.

Trump nije krio da želi nagradu i ovog je tjedna objavio prekid vatre i sporazum o taocima kako bi se okončao rat u Gazi.

PRESTIŽNA NAGRADA María Corina Machado dobitnica je Nobela za mir!
María Corina Machado dobitnica je Nobela za mir!

Republikanski predsjednik još nije komentirao odluku o Nobelovoj nagradi, ali je u petak ujutro na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu objavio tri videa koji ga slave zbog sporazuma o Gazi.

