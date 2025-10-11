Obavijesti

News

Komentari 1
OBJAVILI DOKUMENT

Bijela kuća: Trump je primio booster protiv covida

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Bijela kuća: Trump je primio booster protiv covida
1
Foto: ALEXANDER DRAGO/REUTERS

Pregled je bio dio Trumpovog "kontinuiranog plana održavanja zdravlja", a obavljen je uoči njegovog puta na Bliski istok

Bijela kuća je jučer objavila dopis liječnika američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojem se sažima njegov posjet Vojno-medicinskom centru Walter Reed, piše CNN. Tijekom posjeta Trump je primio booster cjepivo protiv covida i cjepivo protiv gripe, a pregled je opisan kao planirani i rutinski godišnji nadzor.

Foto: Bijela kuća

Trumpov osobni liječnik Sean P. Barbarella naveo je da predsjednik "ostaje u iznimnom zdravstvenom stanju", s vrlo dobrim kardiovaskularnim, plućnim, neurološkim i fizičkim funkcijama. Dodao je kako su laboratorijski nalazi bili "izvanredni" te da je Trumpova srčana dob otprilike 14 godina manja od njegove stvarne dobi. Ta procjena temelji se na elektrokardiogramu i naprednim analizama pomoću umjetne inteligencije.

UVODI NOVE CARINE Trump: SAD će od studenog uvesti dodatnih 100 posto carina na kineski uvoz
Trump: SAD će od studenog uvesti dodatnih 100 posto carina na kineski uvoz

Pregled je bio dio Trumpovog "kontinuiranog plana održavanja zdravlja", a obavljen je uoči njegovog puta na Bliski istok. Tamo bi trebao otputovati sutra nakon što je pomogao u postizanju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Trump, koji ima 79 godina, prošlog je srpnja dijagnosticiran s kroničnom venskom insuficijencijom, neugodnim, ali ne i opasnim stanjem koje uzrokuje zadržavanje krvi u nogama. On je u studenom prošle godine postao najstarija osoba izabrana za predsjednika SAD-a, tek nekoliko mjeseci stariji od Joea Bidena u trenutku njegova izbora.

POŽALIO SE Donald Trump prijeti novim carinama: 'Otkazat ću sastanak s kineskim predsjednikom...'
Donald Trump prijeti novim carinama: 'Otkazat ću sastanak s kineskim predsjednikom...'

Pod Trumpovom administracijom cjepiva protiv covida postala su teže dostupna. Novi pravilnik CDC-a sada preporučuje cijepljenje samo osobama starijim od 65 godina ili kroničnim bolesnicima, i to nakon konzultacija s medicinskim osobljem. Promjenu je odobrio vršitelj dužnosti ravnatelja Jim O’Neill, na temelju preporuka savjetodavnog panela koji je ove godine reorganizirao ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., poznat po svom skepticizmu prema cjepivima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'
ZAGREBAČKI LJUBAVNI MISTERIJ

Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'

Mlada je Zagrepčanka pismo iz srpnja 1986., koje je vojnik poslao svojoj dragoj, mladoj studentici, pronašla putem na posao. Voljela bi da se toj gospođi, ili gospodinu, pismo vrati, čeka ih...
Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'
RODITELJI TRAŽE ISTINU

Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'

Učenici petrinjske škole trebali su ići na tri dana u Dalmaciju s agencijom Saša Klek. Ništa od toga, ništa ni od povrata novca... Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija kažu: Rekli su nam da će vratiti novac do 16. listopada
Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!
EPPO U VARAŽDINU

Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!

Denis Kršek tvrdi da županu Stričaku nije dao mito i da u natječajima nema ništa sumnjivo. No specifikacije natječaja za, primjerice, lampe su dovoljno detaljne da odgovaraju samo onima koje on prodaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025