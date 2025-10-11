Bijela kuća: Trump je primio booster protiv covida

Bijela kuća je jučer objavila dopis liječnika američkog predsjednika Donalda Trumpa u kojem se sažima njegov posjet Vojno-medicinskom centru Walter Reed, piše CNN. Tijekom posjeta Trump je primio booster cjepivo protiv covida i cjepivo protiv gripe, a pregled je opisan kao planirani i rutinski godišnji nadzor.

Foto: Bijela kuća

Trumpov osobni liječnik Sean P. Barbarella naveo je da predsjednik "ostaje u iznimnom zdravstvenom stanju", s vrlo dobrim kardiovaskularnim, plućnim, neurološkim i fizičkim funkcijama. Dodao je kako su laboratorijski nalazi bili "izvanredni" te da je Trumpova srčana dob otprilike 14 godina manja od njegove stvarne dobi. Ta procjena temelji se na elektrokardiogramu i naprednim analizama pomoću umjetne inteligencije.

Pregled je bio dio Trumpovog "kontinuiranog plana održavanja zdravlja", a obavljen je uoči njegovog puta na Bliski istok. Tamo bi trebao otputovati sutra nakon što je pomogao u postizanju sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.

Trump, koji ima 79 godina, prošlog je srpnja dijagnosticiran s kroničnom venskom insuficijencijom, neugodnim, ali ne i opasnim stanjem koje uzrokuje zadržavanje krvi u nogama. On je u studenom prošle godine postao najstarija osoba izabrana za predsjednika SAD-a, tek nekoliko mjeseci stariji od Joea Bidena u trenutku njegova izbora.

Pod Trumpovom administracijom cjepiva protiv covida postala su teže dostupna. Novi pravilnik CDC-a sada preporučuje cijepljenje samo osobama starijim od 65 godina ili kroničnim bolesnicima, i to nakon konzultacija s medicinskim osobljem. Promjenu je odobrio vršitelj dužnosti ravnatelja Jim O’Neill, na temelju preporuka savjetodavnog panela koji je ove godine reorganizirao ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., poznat po svom skepticizmu prema cjepivima.