Sukob se zaoštrava

Piše Hina,
Bijela kuća: Zaplijenili smo tanker s ilegalnom naftom kod Venezuele, ide u američku luku
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

SAD zaplijenio tanker kod Venezuele, optužujući ga za ilegalni prijevoz nafte! Trump prijeti vojnom intervencijom, a Maduro kritizira kao "piratstvo"...

Tanker koji su Sjedinjene Države zaplijenile na pučini kod Venezuele bit će upućen u američku luku, rekla je u četvrtak glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt, ne precizirajući o kojoj je luci riječ.

"Brod će biti upućen u američku luku i SAD namjerava zaplijeniti tu naftu", rekla je. "Postoji pravna procedura za zapljenu te nafte i ona će biti poštovana", dodala je.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je SAD zaplijenio tanker na pučini kod Venezuele, što se dogodilo prvi put u krizi između Washingtona i Caracasa, koji je to kritizirao kao "međunarodno piratstvo".

Glavna američka državna odvjetnica Pam Bondi i ravnatelj FBI-ja Kash Patel rekli su da je tanker bio dio ilegalne mreže za prijevoz nafte koja financira strane terorističke organizacije.

REAKCIJA SAD Venezueli zaplijenio tanker. Venezuela tvrdi: 'To je krađa'
SAD Venezueli zaplijenio tanker. Venezuela tvrdi: 'To je krađa'

Bondi je na društvenoj mreži X izjavila da je brod korišten za prijevoz sankcionirane nafte iz Venezuele i Irana te dodala da je taj tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država već godinama.

SAD je u četvrtak uveo i nove sankcije protiv troje nećaka venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura te za šest brodova koji prevoze venezuelansku naftu, objavio je američki portal Axios, a prenosi Reuters.

Trump je u nekoliko navrata prijetio vojnom intervencijom Venezueli, optužujući je da šalje drogu u SAD.

"Nicolas Maduro i njegovi kriminalni suradnici u Venezueli preplavljuju SAD drogom koja truje američki narod", rekao je američki ministar financija Scott Bessent, prema priopćenju koje je prenio Axios.

