Boška Ban: 'Nisam žetončić, ali bih otišla s premijerom na kavu'

Nezavisna saborska zastupnica Boška Ban u petak je glasala za novog ministra Alena Ružića, pojasnivši da je time dala glas za najranjivije u našem društvu,te istaknula da nije članica vladajuće večine niti žetončić, ali bi se odazvala na kavu ako bi je premijer Andrej Plenković pozvao.

"Moj glas za ministra danas je glas za sve ljude koje njegov resor obuhvaća, a to su naše najranjivije skupine u društvu – umirovljenici, osobe s invaliditetom, osobni asistenti, roditelji njegovatelji i ljudi koji čekaju rješenja za inkluzivni dodatak. Moj je glas bio poticaj i prilika ministru da riješi te probleme, tako da od njega očekujem konkretne rezultate”, pojasnila je Ban zašto je bila 77. glas za ministra Alena Ružića.

Moje glasanje ne znači da sam član vladajuće većine, a kada sam u prosincu glasala za proračun isticala sam da sam ga podržala jer su se u njemu našli projekti bitni za moje Međimurje, kazala je.

"Tako sam glasala i danas, ovo je moja samostalna odluka i odgovornost, i ako želimo odgovornu državu, trebamo dati priliku da se pokušaju riješiti problemi u korist naših građana i da se konačno više prestanemo baviti ideološkim podjelama, širenjem mržnje, agresije i svega onoga što naši grašani slučaju u medijskom prostoru, a to ne zaslužuju", istaknula je.

„Ne brinu me prozivke da sam 'žetončić' vladajuće koalicije zato što je moj glas danas bio isključivo za ljude u najranjivijim skupnama i mislim da je ovo glas za odgovornost”, dodala je, naglasivši da je nezavisna zastupnica i samostalno odlučuje kako će glasati.

Na upit je li je kontaktirao premijer Andrej Plenković, kazala je da je nitko nije kontaktirao. Upitana bi li otišla na kavu da je pozove, odgovorila je - "volim piti kavu, tako da da. Ako bi taj eventualni razgovor išao u smjeru da se pridruži vladajućoj većini, pitali su novinari, uzvratila je da ne može odgovarati na hipotetska pitanja.

Zagreb: Nastavljena 9. sjednica Sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

„Odazvala bih se kavi i, u svakom slučaju, za sve što doprinosi dobrobiti naših građana ja ću razgovarati. Mislim da je vrijeme da se politički narativ vrati u centar, da se krene s normalnim dijalogom, konkretnim prijedlozima i konkretnim politikama i da se napokon makne fokus s ideoloških podjela, mržnje, histerije i svega čemu svjedočimo. Hrvatska treba stabilnost, sigurnost i krenuti u smjeru dobrobiti svih građana”, poručila je Ban.

Upitana u kojim bi okolnostima eventualno formalizirala svoje članstvo u vladajućoj većini, odgovorila je da "ne može to reći u ovom trenutku". No spremna je, kaže, podržavati sve što ide u korist naših građana i tako će i dalje.

Na pitanje bi li joj Josip Dabro bio problem u toj suradnji s vladajućima, kazala je da ne voli komentirati svoje kolege. Svi smo odrasle osobe, svatko od nas odgovara za svoja djela pa tako i Dabro.

Dodala je da će današnjom gestom pokušati vratiti politički narativ u centar, na dijalog, na razum te je pozvala 'sve centrističke stranke i umjerene političke opcije na razum i odgovornost te da se prestane s ideološkim podjelama i širenjem histerije'.