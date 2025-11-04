Obavijesti

VAŽNA PRUGA

Bila je žila kucavica, mjesto gdje su se rastajali vojnici s najbližima. Sada je zatvorena

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Wikimedia Commons

Vlakovi koji su prometovali iz Kijeva i Lavova prema Kramatorsku, gradu u Donjeckoj oblasti udaljenom oko 20 kilometara zapadno od bojišnice, sada će kao konačno odredište imati grad Husarivku u Harkivskoj oblasti

Ključna željeznička ruta, poznata kao mjesto susreta i rastanka ukrajinskih vojnika i njihovih najmilijih, 'smanjena je na neodređeno vrijeme' zbog sigurnosnih razloga uslijed pojačanih ruskih napada na željezničku infrastrukturu, priopćile su Ukrajinske željeznice (Ukrzaliznytsia) za Kyiv Independent.

Vlakovi koji su prometovali iz Kijeva i Lavova prema Kramatorsku, gradu u Donjeckoj oblasti udaljenom oko 20 kilometara zapadno od bojišnice, sada će kao konačno odredište imati grad Husarivku u Harkivskoj oblasti.

Željeznička stanica u Kramatorsku, posljednja stanica prije linija fronta na istoku Ukrajine, postala je poznata kao mjesto gdje su se ljudi opraštali od vojnika koji su odlazili na front, ali i dočekivali one koji se vraćaju.

Prema Ukrajinskim željeznicama, Donjecka regionalna vojna uprava osigurava autobuse za daljnji prijevoz putnika iz Husarivke do gradova na frontu, Slovjanska i Kramatorska.

 - Radimo tamo gdje je moguće s aspekta sigurnosti i zahvaljujemo na vašem razumijevanju - rekli su iz Ukrajinskih željeznica.

Kramatorsk i dalje ostaje česta meta jer ruske snage nastavljaju ofenzivu u regiji. Ruska artiljerija i zračni napadi na naselja u Donjeckoj oblasti odvijaju se svakodnevno, često rezultirajući civilnim žrtvama.

Rusija je pojačala napade na ukrajinsku željezničku infrastrukturu s dolaskom jeseni, što dovodi do sve češćih kašnjenja i otkazivanja vlakova.

Ruske snage izvršile su gotovo 300 napada na infrastrukturu Ukrajinskih željeznica (Ukrzaliznytsia) od početka kolovoza, rekao je zamjenik premijera za obnovu Oleksii Kuleba 12. listopada. Od početka sveobuhvatne invazije, 221 željeznički radnik je ozlijeđen, a 37 ih je poginulo obavljajući svoju dužnost, priopćili su službenici.

