Veliki preokret kod Pokrovska. Stigla jedinica u koju je Ukrajina uložila sve svoje nade

Ukrajina je rasporedila specijalne snage u opkoljeni Pokrovsk u pokušaju da odbije intenzivan ruski napad u kojem sudjeluju tisuće vojnika, izjavio je glavni zapovjednik u Kijevu, piše Guardian.

Iscrpna bitka u strateški važnom gradu dolazi u trenutku kada je noćna serija ruskih dronova i raketnih napada na Ukrajinu ubila šest ljudi, uključujući dvoje djece, i prekinula opskrbu električnom energijom desetaka tisuća ljudi, priopćili su dužnosnici u nedjelju.

Djeca koja su poginula imala su 11 i 14 godina, oba dječaka, rekao je ukrajinski povjerenik za ljudska prava Dmitro Lubinets. Rusija se odmah nije očitovala, ali je poricala da cilja civile.

Pokrovsk, nazvan “vrata Donjecka”, leži na glavnoj opskrbnoj ruti ukrajinske vojske i više od godinu dana bio je u fokusu Moskve dok Rusija nastoji kontrolirati cijelu istočnu regiju Donjeck.

Osvajanje Pokrovska bio bi najvažniji ruski teritorijalni dobitak unutar Ukrajine otkako je Moskva početkom 2024. zauzela razoreni grad Avdiivku. Kijev je ranije ovog tjedna izjavio da je najmanje 200 ruskih vojnika probilo obranu grada. Drugi se približavaju njegovim rubnim dijelovima u pokretu sličnom “kliještima”, prema kartama bojišta koje je objavio Institut za proučavanje rata.

Grad, koji je prije rata imao oko 60.000 stanovnika, sada je uglavnom pustoš razorena borbama.

Ukrajinski načelnik stožera Oleksandr Sirski rekao je u subotu da je izdao zapovijed za djelovanje “konsolidiranih grupa specijalnih snaga” u gradu. “Držimo Pokrovsk,” napisao je Sirski na društvenim mrežama.

Deepstate, ukrajinska karta bojišta izrađena kombiniranjem podataka iz otvorenih izvora, pokazuje da ruske trupe u potpunosti kontroliraju mali južni dio grada, dok je ostatak još uvijek sporan. U kasnijem izvješću Deepstate je naveo da ruske snage još uvijek infiltriraju južne dijelove Pokrovska, s značajnim brojem pješačkih snaga unutar grada.

Sirski je dodao da je Pokrovsk pod pritiskom “neprijateljske skupine od tisuća ljudi”, ali je demantirao izvještaje da je Moskva opkolila logistički čvor. “Sveobuhvatna operacija za uništavanje i istjerivanje neprijateljskih snaga iz Pokrovska je u tijeku,” rekao je.

Pokrovsk i susjedni grad Mirnograd “nisu opkoljeni niti blokirani, i činimo sve što možemo da održimo logistiku,” dodao je, navodeći da neprijateljske jedinice nastavljaju “pokušavati infiltrirati stambena područja i prekinuti naše opskrbne linije”.

U subotu je rusko ministarstvo obrane priopćilo da su njihove trupe ubile svih 11 članova ukrajinske specijalne postrojbe. Ukrajinski vojni dužnosnik, govoreći za Reuters pod uvjetom anonimnosti, demantirao je da su vojnici, obučeni za provođenje tajnih operacija nekonvencionalnim sredstvima poput sabotaže i diverzije, ubijeni, i rekao je da operacija traje dalje.

Ruski medij Zvezda objavio je u subotu da ukrajinske trupe počinju predavati oružje unutar Pokrovska, objavljujući video dvojice muškaraca za koje su rekli da su ukrajinski vojnici koji su se predali. Nije bilo moguće potvrditi video niti odrediti gdje ili kada je snimljen.

Rusija je također rekla da su njihove trupe odbile pokušaj ukrajinske jedinice da se probije iz Hryshyne, sjeverozapadno od Pokrovska. Borbe u tom području mogu ukazivati da su ruske snage blizu prekida ukrajinskih opskrbnih linija prema Pokrovsku, primijetio je Reuters.

Kijev povećava broj svojih jurišnih postrojbi u tom području, priopćio je 7. korpus brze reakcije na Facebooku, dodajući da situacija ostaje “teška i dinamična”, ali je napomenuo da je vojsci “uspjelo poboljšati taktičku poziciju u nekoliko četvrti grada”.

U međuvremenu, regionalni dužnosnici u Ukrajini rekli su da je noćni napad dronom zapalio naftni tanker i infrastrukturu u ruskoj luci Tuapse, gdje se nalazi veliki terminal za izvoz nafte i rafinerija u vlasništvu državne ruske naftne tvrtke Rosneft.

Nepotvrđene slike na društvenim mrežama prikazivale su plamen koji obuzima terminalne objekte i tanker u luci na Crnom moru. Ruski dužnosnici su u nedjelju rekli da su dva strana civilna broda oštećena, da nema žrtava i da je požar ugašen.

Bitka za Pokrovsk događa se dok podaci pokazuju da je Rusija u noćnim napadima u listopadu ispalila više raketa na Ukrajinu nego u bilo kojem drugom mjesecu barem od početka 2023. godine.

Ruska vojska je u listopadu ispalila 270 raketa, što je 46 posto više nego prethodnog mjeseca, prema analizi Agence France-Presse dnevnih podataka koje je objavilo ukrajinsko zrakoplovstvo. To je bio najveći mjesečni broj od kada je Kijev počeo redovito objavljivati statistiku početkom 2023.