Bilaver odgovorio na prozivke SDP-a: Vidim da ste se probudili

Dobro jutro, SDP. Vidimo da ste se probudili iz zimskog sna - nadamo se da je odmor bio dobar!, započeo je svoju objavu HDZ-ovac i župan Zadarske županije Josip Bilaver koji je odgovorio na prozivke SDP-a. Naime, Zadarska županija otvorila je javni poziv za provedbu programa 'Za obitelji Zadarske županije – Tu sam rođen'. Riječ je o demografskoj mjeri kojom se, kako navode, "želi pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja te ih potaknuti na ostanak i život u svom kraju".

Uz objavu su priložili i AI generiranu fotografiju mlade obitelji s troje djece, koji stoje zagrljeni ispred kuće kakve su tipične za SAD, dok iza vijori hrvatska zastava. No, ono što je ključno su sami uvjeti. Od dokumenata koji se traže kod same prijave je vjenčani list. Zbog toga je SDP-ov vijećnik Jure Zubčić program nazvao “skandaloznim i diskriminatornim”. Samohrani roditelji i izvanbračne zajednice, iako izjednačene pred zakonom s bračnim zajednicama, ne mogu se aplicirati za ovu subvenciju. Čak ni ako već imaju dijete.

Bilvarevu objavu prenosimo u cijelosti.

- S obzirom na to da inače ne radite ništa niti nudite konkretna rješenja, sasvim je očekivano da danas komentirate demografske i socijalne mjere koje predlažemo mi iz Zadarske županije. Jedina ideja do sada vam je graditi karijeru na negativi i na najranjivijim skupinama, jer to će privući klikove i komentare iako nema veze sa stvarnosti. Zadarska županija je tu i radi za sve naše građane.

Dok vi spavate, mi djelujemo. U samo nekoliko mjeseci pokrenuli smo DEMOGRAFSKE mjere koje mladima napokon daju stvarnu priliku za rješavanje stambenog pitanja. Dodijelili smo državno zemljište u sedam općina i predstavili program pomoći u otplati stambenih kredita. I tu ne stajemo.

Idemo dalje i sa programima jer želimo konačno rješavati nagomilane probleme mladih koji su godinama gurani pod tepih. To je naša odgovornost – i od nje nećemo odustati.

Bilo bi korisnije da je SDP tražio više sredstava ili da je ovakve mjere predlagao puno ranije. Međutim, teško je to očekivati od ekipe koja je očito specijalizirana za komentiranje nakon što se posao već odradi i skupljanje jeftinih poena na onima kojima je najteže u društvu. Mi nemamo problem priznati ako se dogodi određeni propust – jer tko radi, taj i griješi. Za razliku od SDP-a koji ne radi ništa, pa samim time nema ni priliku pogriješiti.

Najavljujem da vrlo brzo izlazi i SOCIJALNI program za samohrane majke i očeve, kako bismo im dodatno olakšali pristup kreditima i sudjelovanje u našim mjerama, uz jasno definirane uvjete. Za oba programa osigurat ćemo i više sredstva unutar proračuna, a javnost ćemo transparentno i redovito izvještavati o iskorištenosti sredstava i konkretnim rezultatima.

Neće nas omesti ni pokušaji obezvrjeđivanja ovako kvalitetnih mjera. O tome koliko je ovaj prvi, demografski program dobar, svjedoči interes zainteresiranih! A to nam je najvažnije. Nas neće zaustaviti vaša buka – pa ni ona koja dolazi iz redova uspavane oporbe. Mi radimo. A vi slobodno nastavite spavati - netko mora i to! - stoji u objavi.