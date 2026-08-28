Odvratna izjava Biljane Plavšić o krvniku Mladiću: 'Grozno se osjećam. Bio je dobar čovjek'

Biljana Plavšić, nekadašnja predsjednica Republike Srpske koju je haški sud pravomoćno osudio za ratne zločine, izjavila je u petak kako se "grozno osjeća" zbog smrti drugog osuđenog zločinca Ratka Mladića a osobno ga je smijenila s dužnosti vojnog zapovjednika nakon što je protiv njega podignuta optužnica.

"Jako se grozno osećam. On (Mladić) je bio dobar čovjek", kazala je Plavšić (96) za medije u RS uz konstataciju da je "uvijek bila" na Mladićevoj strani a sada žali jer je umro u zatvoru.

Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY) 2003. godine osudio je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora nakon što ju je proglasio krivom za zločine protiv čovječnosti počinjene tijekom rata u BiH.

Ona je zajedno s Nikolom Koljevićem bila potpredsjednica ratne samoproglašene RS kada je na čelu te tvorevine bio Radovan Karadžić. U sudskom procesu proglašena je krivom za progone nesrpskog stanovništva a pred sudom je priznala krivnju.

Puštena je na slobodu 2009. godine nakon izdržane dvije trećine kazne i od tada živi u Beogradu.

Plavšić je bila ključni sudionik nastojanja da se Karadžić nakon rata ukloni s vlasti i kao predsjednica RS na vlast je dovela Milorada Dodika povjerivši mu prvi mandat za sastav entitetske vlade.

Godine1996. osobno je potpisala odluku kojom Mladića smjenjuje s dužnosti zapovjednika glavnog stožera tada još postojeće vojske RS.

Učinila je to nakon što je tužiteljstvo ICTY-a 1995. Mladića optužilo za ratne zločine.

Naknadno je tvrdila kako je tu odluku donijela pod pritiskom međunarodne zajednice kao i da zbog toga žali.

Milorad Dodik koji je nakon Mladićeve smrti o njemu govorio kao o heroju, dok se politički uspinjao tom osuđeniku za ratne zločine je predbacivao jer se ne želi predati.

"Čitav narod u Republici Srpskoj i Srbiji ispašta zbog toga što je tamo neki Mladić ili Karadžić odlučio da se neće predati i otići na sud. I onda kaže da voli srpski narod. Đavola on voli", kazao je Dodik u jednom intervjuu za Televiziju Srbije.