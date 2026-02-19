Obavijesti

News

ORGANIZACIJSKI KAOS

Bill Gates u zadnji tren otkazao dolazak na AI samit u Indiji

Piše HINA,
Foto: Denis Balibouse

Zaklada Gates je rekla da milijarder neće održati govor 'kako bi se osiguralo da fokus ostane na ključnim prioritetima samita'. Svega nekoliko dana ranije, zaklada je odbacila glasine o njegovom mogućem izostanku

Bill Gates se povukao iz samita AI Impact u Indiji nekoliko sati prije svog planiranog ključnog govora u četvrtak, što je zadalo još jedan udarac velikom događaju već narušenom organizacijskim propustima, sporom o robotima i pritužbama zbog kaosa u prometu.

Gatesova odsutnost, do koje je došlo nakon što je svoj dolazak otkazao i čelnik Nvidije Jensen Huang, dodatno je otežala organizaciju samita koji se predstavlja kao prvi veći forum o umjetnoj inteligenciji na globalnom jugu, gdje se Indija nastoji pozicionirati kao vodeći glas za regulaciju tehnologije u svijetu.

globalna utrka Indija gradi najveću AI platformu na svijetu, Adani ulaže 100 milijardi dolara
Zaklada Gates je rekla da milijarder neće održati govor "kako bi se osiguralo da fokus ostane na ključnim prioritetima samita". Svega nekoliko dana ranije, zaklada je odbacila glasine o njegovom mogućem izostanku i ustrajala u tvrdnjama da će prisustvovati.

Gates je dolazak otkazao nakon što je prošlog mjeseca američko ministarstvo pravosuđa objavilo e-mail poruke koje su sadržavale i komunikaciju između pokojnog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i djelatnika Zaklade Gates.

Gates je rekao da je njihov odnos bio vezan isključivo za filantropske aktivnosti te da su sastanci s Epsteinom bili pogreška.

PREMIJER JE U INDIJI Plenković: 'Indija je u top pet do sedam država iz kojih dolaze strani radnici. Vrlo su korisni'
Indijski premijer Narendra Modi je pozvao na zaštitu sigurnosti djece na platformama umjetne inteligencije dok se obraćao sudionicima događaja u četvrtak pored francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, čelnika Googlea Sundara Pichaia, šefa tvrtke OpenAI Sama Altmana i direktora kompanije Anthropic Daria Amodeija.

Prvi veći indijski samit o umjetnoj inteligenciji je narušen organizacijskim propustima koji su šokirali sudionike zbog, kako su rekli, manjka planiranja indijske vlade.

Izložbeni prostori su u četvrtak iznenadno zatvoreni za javnost što je dodatno razljutilo tvrtke koje su tamo postavile štandove i paviljone. 

AI SAMIT U NEW DELHIJU Plenković u Indiji: Digitalna transformacija je temeljni nacionalni prioritet Hrvatske
Indijsko sveučilište Galgotias je u srijedu zamoljeno da ukloni svoj štand nakon što je njihov djelatnik kao vlastiti izum predstavio robotskog psa koji se proizvodi u Kini i može se kupiti, što je također dovelo do skandala.

Policija je zatvorila prometnice kako bi dala prednost kretanju veoma važnih osoba na samitu, što je prouzročilo kaos u gradu s 20 milijuna stanovnika.

Ipak, tijekom događaja je obećano preko 100 milijardi dolara ulaganja u projekte umjetne inteligencije u Indiji.

Indijska vlada je rekla da očekuje da će ulaganja premašiti 200 milijardi dolara u naredne dvije godine premda su analitičari upozorili da bi prebrzi razvoj mogao ugroziti energetsku mrežu i opskrbu vodom u zemlji.

Na samitu sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se u srijedu sastao s Modijem.

