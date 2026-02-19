Bill Gates u zadnji tren otkazao dolazak na AI samit u Indiji

Bill Gates se povukao iz samita AI Impact u Indiji nekoliko sati prije svog planiranog ključnog govora u četvrtak, što je zadalo još jedan udarac velikom događaju već narušenom organizacijskim propustima, sporom o robotima i pritužbama zbog kaosa u prometu.

Gatesova odsutnost, do koje je došlo nakon što je svoj dolazak otkazao i čelnik Nvidije Jensen Huang, dodatno je otežala organizaciju samita koji se predstavlja kao prvi veći forum o umjetnoj inteligenciji na globalnom jugu, gdje se Indija nastoji pozicionirati kao vodeći glas za regulaciju tehnologije u svijetu.

Zaklada Gates je rekla da milijarder neće održati govor "kako bi se osiguralo da fokus ostane na ključnim prioritetima samita". Svega nekoliko dana ranije, zaklada je odbacila glasine o njegovom mogućem izostanku i ustrajala u tvrdnjama da će prisustvovati.

Gates je dolazak otkazao nakon što je prošlog mjeseca američko ministarstvo pravosuđa objavilo e-mail poruke koje su sadržavale i komunikaciju između pokojnog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i djelatnika Zaklade Gates.

Gates je rekao da je njihov odnos bio vezan isključivo za filantropske aktivnosti te da su sastanci s Epsteinom bili pogreška.

Indijski premijer Narendra Modi je pozvao na zaštitu sigurnosti djece na platformama umjetne inteligencije dok se obraćao sudionicima događaja u četvrtak pored francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, čelnika Googlea Sundara Pichaia, šefa tvrtke OpenAI Sama Altmana i direktora kompanije Anthropic Daria Amodeija.

Prvi veći indijski samit o umjetnoj inteligenciji je narušen organizacijskim propustima koji su šokirali sudionike zbog, kako su rekli, manjka planiranja indijske vlade.

Izložbeni prostori su u četvrtak iznenadno zatvoreni za javnost što je dodatno razljutilo tvrtke koje su tamo postavile štandove i paviljone.

Indijsko sveučilište Galgotias je u srijedu zamoljeno da ukloni svoj štand nakon što je njihov djelatnik kao vlastiti izum predstavio robotskog psa koji se proizvodi u Kini i može se kupiti, što je također dovelo do skandala.

Policija je zatvorila prometnice kako bi dala prednost kretanju veoma važnih osoba na samitu, što je prouzročilo kaos u gradu s 20 milijuna stanovnika.

Ipak, tijekom događaja je obećano preko 100 milijardi dolara ulaganja u projekte umjetne inteligencije u Indiji.

Indijska vlada je rekla da očekuje da će ulaganja premašiti 200 milijardi dolara u naredne dvije godine premda su analitičari upozorili da bi prebrzi razvoj mogao ugroziti energetsku mrežu i opskrbu vodom u zemlji.

Na samitu sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se u srijedu sastao s Modijem.