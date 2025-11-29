Bilo je i viška: Susjedi, stigao je pršut od mita, probajte malo...

S lovišta na zadržavanje, ispitivanje pa istražni zatvor. Takav je ovotjedni put bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića. On i njegov kum Dragan Krasić idu na 30 dana iza rešetaka u Remetincu.

- Sudac istrage prihvatio je u cijelosti zahtjev Uskoka i oba okrivljenika idu u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Ukupno su 22 svjedoka koje treba ispitati - rekao je Vedran Libl, zamjenik v. d. ravnatelja.

Mikulića i Krasića Uskok tereti da su primili najmanje 190 tisuća eura mita, veće količine mesa i građevinski materijal. Prema neslužbenim informacijama 24sata, riječ je o 50-ak kilograma junetine, desetak pršuta, kobasicama i suhome mesu. Da stvar bude bolja, Krasićevi susjedi za 24sata govore da je često dolazio s mesom u gepeku.

- Znao mu je dolaziti i kum Mikulić. Nisu se baš družili ni s kim iz ulice, više su se držali za sebe i imali neko svoje društvo - pričaju susjedi i dodaju: "Znao je doći s punim prtljažnikom pršuta i suhomesnatih proizvoda, maslinova ulja i vina. Nekima, s kojima je bio dobar, znao je darovati vino, ulje ili te suhomesnate proizvode".

Ivica Vugrinec i Goran Večković, koje Uskok tereti da su im davali mito, od petka navečer se nalaze na slobodi jer su, kako doznajemo, sve priznali. Doznajemo i da između Vugrineca i Večkovića ne postoji veza kad je u pitanju davanje mita dvojici bivših dužnosnika.

Zagreb: Odluka oko istražnog postupka Andriji Mikuliću na Županijskom sudu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U istražnom zatvoru u Remetincu od veljače se nalazi i Josip Šincek, koji od uhićenja u veljači ove godine tvrdi da je Mikulić od njega tražio pola milijuna eura mita. Kako smo već pisali, Mikulić je bio pod mjerama zbog sumnje u korupciju dok je radio na istrazi protiv Šinceka, njegove supruge Monike, Franciske Dodić i suradnika. Oni su uhićeni zbog gospodarskog kriminala i zakapanja 35 tisuća tona plastičnog i medicinskog otpada u Benkovcu, Gospiću i Varaždinu.

Krasić se u Uskoku branio šutnjom, a Mikulić je iznosio obranu više od dva sata i sve negirao. Istovremeno, HDZ Zagreb je odlučio protiv Mikulića pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti njegovo članstvo do eventualne pravomoćnosti presude. To je praksa koju imaju sa svim uhićenim članovima. Prema Uskokovu priopćenju, Mikulić i Krasić, znajući da Večkovićeve dvije tvrtke, Kamenolom Žakanje kraj Karlovca i Kamenolom Gorjak u Gornjem Jesenju, čekaju odobrenja, tražili su od Večkovića mito, nije im ga on ponudio.

U Ministarstvu gospodarstva je bio u tijeku postupak pred Povjerenstvom za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina u Pobijenki. Također, Kamenolom Žakanje je htio kopati i građevni pijesak i šljunak na području budućeg eksploatacijskog polja Krtinje u Varaždinskoj županiji. Za to polje je bio u tijeku postupak pred Stručnim povjerenstvom za provjeru rudarskih projekata, kao i postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja te davanja koncesija. Za njegovu drugu tvrtku, Kamenolom Gorjak iz Jasenja, u tijeku je bio postupak odobrenja koncesije za polje Gorjak, kao i postupci pred Povjerenstvom za treće i četvrto aktivno eksploatacijsko polje, kao i postupci radi utvrđivanja eksploatacijskog polja i davanja koncesija. Za Gorjak je dobio koncesiju za eksploataciju i istraživanje mineralnih sirovina, i to u siječnju 2025. (prema dostupnim podacima).

Krasić, kao načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske, te kao predsjednik Povjerenstva i predsjednik Stručnog povjerenstva, a Mikulić kao član ta dva povjerenstva pri Ministarstvu, znali su da se Večkovićeva tvrtka javila za obje stvari. Iskoristili su te informacije i svoj položaj pa ponudili Večkoviću da mu srede da dobije sva odobrenja koja mu trebaju, ali i da Mikulić riješi da ga inspekcija pusti na miru. Večković je na to pristao pa im je u dva navrata dao najmanje 120 tisuća eura, dvadesetak kilograma svježeg mesa, a za Krasićeve bliske ljude je besplatno dao i drvnu građu te razni građevinski materijal. Prema Uskokovu priopćenju, Krasić je davao Večkoviću upute kako da napravi dokumentaciju, sam ju je prilagođavao te dodavao potrebne papire i nakon što su Večkovićeve tvrtke predale zahtjeve.

Na isti način su funkcionirali kad je u pitanju Ivica Vugrinec. Znali su da su Golubovečki kamenolomi dali više zahtjeva u vezi iskorištavanja mineralne sirovine za proizvodnju građevinskog materijala. Ta tvrtka ima koncesiju za eksploataciju tehničko građevinskog kamena kraj Lepoglave do 2036., u kamenolomu Lovno - Lovno 2. Tako su i od Vugrineca zatražili novac, a kako je Vugrinec i mesar, i pršut, kobasice te tridesetak kilograma svježega mesa, navodno junetine. To nije sve, Vugrinec je htio da se pokrene postupak javnog nadmetanja kako bi njegova tvrtka dobila dozvolu za istraživanje mineralnih sirovina u istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena Klupca. Istovremeno, u kamenolomu Lovno trajao je inspekcijski nadzor, a u ministarstvu su u tijeku bili postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i postupak pred Stručnim povjerenstvom za provjeru rudarskih projekata. Za još jedno eksploatacijsko polje trebali su ispuniti uvjete iz odluke ministarstva i sklopiti ugovor o koncesiji. Vugrinec je, prema priopćenju, pristao dati Mikuliću i Krasiću najmanje 70 tisuća eura, pršute, kobasice i svježe meso.

I njemu je Krasić pomagao oko papirologije i osigurao da Ministarstvo prihvati povećanje najveće godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju Lovno. Mikulić je osigurao da prođu sve inspekcijske nadzore.