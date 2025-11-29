DOZNAJEMO HDZ će Mikuliću zamrznuti članstvo. Na sudu odlučuju ostaje li u zatvoru

Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iznosio je obranu na ispitivanju u Uskoku preko dva sata. Prema njegovim odvjetnicima, negirao je krivnju.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:54 Ivan Stanić i Nikola Mandić | Video: Luka Safundžić/24sata

Dva sata se zadržao i Ivica Vugrinec, vlasnik Golubovecki Kamenolomi i mesnica Vugrinec, koji je navodno dao mito u pršutu i mesu te građevinskom materijalu za Mikulicevog kuma Krasića. Čini se da je samo Dragan Krašić šutio jer je njegovo ispitivanje trajalo oko pola sata.

Očekuje se da će USKOK za svu četvoricu uhićenih tražiti istražni zatvor, još se čeka termin ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu.

Kao što smo već pisali da će se dogoditi, HDZ Zagreb je odlučio protiv Mikulića pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti njegovo članstvo do eventualne pravomoćnosti presude. To je praksa koju imaju sa svim uhićenim članovima.