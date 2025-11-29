Obavijesti

News

UZIMANJE MITA

DOZNAJEMO HDZ će Mikuliću zamrznuti članstvo. Na sudu odlučuju ostaje li u zatvoru

Piše Laura Šiprak,
DOZNAJEMO HDZ će Mikuliću zamrznuti članstvo. Na sudu odlučuju ostaje li u zatvoru
Na ispitivanje u USKOK doveden je Andrija Mikuli? | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Očekuje se da će USKOK za svu četvoricu uhićenih tražiti istražni zatvor, još se čeka termin ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu.

Bivši državni inspektor Andrija Mikulić iznosio je obranu na ispitivanju u Uskoku preko dva sata. Prema njegovim odvjetnicima, negirao je krivnju.

Ivan Stanić i Nikola Mandić 01:54
Ivan Stanić i Nikola Mandić | Video: Luka Safundžić/24sata

Dva sata se zadržao i Ivica Vugrinec, vlasnik Golubovecki Kamenolomi i mesnica Vugrinec, koji je navodno dao mito u pršutu i mesu te građevinskom materijalu za Mikulicevog kuma Krasića. Čini se da je samo Dragan Krašić šutio jer je njegovo ispitivanje trajalo oko pola sata.

Očekuje se da će USKOK za svu četvoricu uhićenih tražiti istražni zatvor, još se čeka termin ročišta na Županijskom sudu u Zagrebu.

Kao što smo već pisali da će se dogoditi, HDZ Zagreb je odlučio protiv Mikulića pokrenuti stegovni postupak i zamrznuti njegovo članstvo do eventualne pravomoćnosti presude. To je praksa koju imaju sa svim uhićenim članovima.

Inspektori ispred kuće Andrije Mikulića detaljno pretražili njegov automobil Inspektori ispred kuće Andrije Mikulića detaljno pretražili njegov automobil Inspektori ispred kuće Andrije Mikulića detaljno pretražili njegov automobil
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

