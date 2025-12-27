'Bilo je strašno, kao potres': Kijev se oporavlja od jednog od najgorih ruskih napada

Kijev je tijekom noći 27. prosinca bio izložen masovnom kombiniranom raketnom i bespilotnom napadu. Napad je započeo nešto prije 2 sata ujutro po kijevskom vremenu, kada je Rusija na glavni grad lansirala nekoliko hipersoničnih projektila Kinžal, balističke projektile Iskander te skupinu krstarećih projektila Kalibr, piše Kyiv Independent.

Dronovi su nastavili napadati glavni grad tijekom cijele noći. Zračna uzbuna trajala je gotovo 10 sati i ugašena je tek nakon 11 sati ujutro 27. prosinca.

Foto: Cedar Barnes

Nova runda uslijedila je u podne, kada su dronovi sat vremena ponovno ciljali Kijev, sve dok opasnost nije proglašena završenom oko 13:30.

„Kad se činilo da je strašna noć završila, probudila nas je zastrašujuća eksplozija u osam ujutro“, rekla je stanovnica Kijeva Tetjana Donec za Kyiv Independent.

„Nismo razumjeli što se dogodilo i tek smo kasnije u vijestima vidjeli da je projektil pogodio četvrti kat susjedne zgrade. Cijela je ulica prekrivena krhotinama i staklom. Emocionalno je bilo vrlo teško.“

Dok se još oporavljala od vijesti o pogotku u blizini, Donec je doznala da su u napadu razbijeni prozori i u njezinu uredu u drugom dijelu Kijeva, pa je morala otići tamo kako bi ih očistila.

Dronovi i krhotine koje su padale srušile su se na stambene zgrade diljem grada, izazivajući požare koji su se širili s kata na kat. U jednoj 18-katnici u kijevskom okrugu Dnjiprovski vjeruje se da je jedna osoba zarobljena pod ruševinama na petom katu, izjavio je gradonačelnik Vitalij Kličko.

Prema posljednjim podacima kijevske policije, u napadu su u Kijevu ozlijeđene najmanje 32 osobe, uključujući dvoje djece. Stariji muškarac poginuo je u okrugu Dnjiprovski, dok se njegova supruga nalazi u kritičnom stanju u bolnici.

Ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko izjavio je da je najmanje još jedna osoba poginula u gradu Bila Cerkva u Kijevskoj oblasti. Do podneva su, kako je rekao, vatrogasci i hitne službe i dalje radili na pet lokacija u Kijevu.

Napad je prekinuo opskrbu toplinom za trećinu glavnog grada, uključujući oko 4.000 stambenih zgrada, dodao je Kličko. Inženjeri rade na obnovi opskrbe energijom, a neka su kućanstva ostala i bez vode.

Ruski dronovi pogodili su i postrojenje za proizvodnju plina te toplinsko-energetsko postrojenje u vlasništvu Naftogaza, ukrajinske državne naftne i plinske kompanije.

„Jasno je da su ovi napadi sinkronizirani s padom temperatura. Neprijatelj pokušava iskoristiti hladno vrijeme i vršnu potražnju kako bi onesposobio sustav“, rekao je glavni direktor Naftogaza Serhij Korecki. Nestanci struje posljednjih su mjeseci postali uobičajeni u glavnom gradu nakon ruskih napada na energetsku infrastrukturu, a kućanstva ostaju bez električne energije i do 15 sati dnevno.

Poljski vojni zrakoplovi mobilizirani su tijekom noći kao odgovor na ruski napad velikih razmjera na Ukrajinu, izvijestile su Oružane snage Poljske na platformi X.

Prema izvjestiteljima Kyiv Independenta na terenu, nekoliko se eksplozija čulo diljem glavnog grada, kao i u Kijevskoj oblasti, gdje su zabilježeni prekidi u opskrbi električnom energijom u gradu Brovariju i okolnim područjima. Brovari se nalazi oko 20 kilometara sjeveroistočno od Kijeva.

Foto: twitter

Požar je prijavljen u gradskom okrugu Holosijivski na jugozapadu Kijeva, dok su krhotine pale u okruzima Obolonski (sjeverni Kijev) i Desnjanski (istočni Kijev).

Pred sam kraj napada pogođena je stambena zgrada u sjeverozapadnom dijelu Kijeva, u okrugu Ševčenkivski, u ulici Oleny Telihy. Ljubov Černenko (73) cijeli je život provela u toj zgradi. U ranim poslijepodnevnim satima 27. prosinca stajala je ispred zgrade dok su hitne službe radile na mjestu događaja. Njezin stan na trećem katu oštećen je i trebat će popravke. Rekla je da se teško kreće i da ovisi o pomoći sina.

„Razbijen mi je kuhinjski prozor, kao i vrata u jednoj sobi“, rekla je Černenko za Kyiv Independent. „Ostale su sobe u redu, samo su pune dima i prašine. Susjeda s četvrtog kata rekla je da joj je balkon potpuno nestao. Moj je također oštećen, ali ne mogu doći do njega da provjerim.“

Foto: Cedar Barnes

Rekla je da je zgrada pogođena u 10:30 tog dana. Upravo je uzela lijekove i bila u krevetu.

„Nisam ni vidjela ni čula eksploziju“, rekla je. „Stvari su samo počele letjeti oko mene. Bilo je zastrašujuće, osjećaj kao potres.“

„Bombardirali su nas cijelu noć“, dodala je. „Cijelu noć sam čula eksplozije. Većina je bila daleko, ali sam jedva spavala.“

U Višhorodu, oko pet kilometara sjeverno od Kijeva, oštećeno je nekoliko prozora na jednoj višekatnici, dok je u okrugu Borispil u Kijevskoj oblasti oštećen neodređen broj skladišta, kao i dva automobila, izjavio je guverner Kijevske oblasti Mikola Kalašnjik, dodavši da je kritična infrastruktura ponovno bila na meti napada.

Odvojeno, jedna je osoba ozlijeđena u napadu u zapadnoj ukrajinskoj Ivano-Frankivskoj oblasti i prevezena u bolnicu, prema riječima Kalašnjika.

U međuvremenu, Zračne snage Ukrajine upozorile su na trajnu rusku prijetnju dronovima i projektilima u više regija.

Najnoviji napad dolazi u trenutku kada se predsjednik Volodimir Zelenski priprema za susret s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na Floridi 28. prosinca, u sklopu nastojanja da se okonča gotovo četverogodišnja ruska invazija na Ukrajinu u punom opsegu.

U komentarima novinarima 26. prosinca, Zelenski je rekao da Ukrajina i SAD planiraju razgovarati o više tema, uključujući sigurnosna jamstva, gospodarsku suradnju, kao i Donbas i nuklearnu elektranu Zaporižja, na sastanku na Floridi.