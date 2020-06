'Bilo mi je neugodno gledati Bernardića na sučeljavanju'

Ne znam da je netko u ovih 30 godina netko pretendirao na mjesto premijera s toliko malo znanja i toliko puno površnosti, vjerujem da će građani to prepoznati, rekao je Jandroković

<p><strong>Gordan Jandroković</strong> je u utorak komentirao sučeljavanje<strong> Davora Bernardića i Andreja Plenkovića.</strong></p><p>- Sučeljavanje jučer je bilo između jednog ozbiljnog i kompetentnog kandidata i drugog koji je zaista i površan sa znanjima ispod razine da bi se obnašala dužnost premijera. Gospodin Bernardić je nedostatak sadržaja onda nastajao kompenzirati agresivnošću, bilo mi ga je malo neugodno gledati. Ne znam da je netko u ovih 30 godina netko pretendirao na mjesto premijera s toliko malo znanja i toliko puno površnosti, vjerujem da će građani to prepoznati. Usporedio bih to s brodom, na mirnom moru, na bonaci svatko može uspravljati brodom, ali kada je more valovito morate imati iskusnog kapetana koji zna brod dovesti u luku.</p><p>Jandroković se osvrnuo i na održavanje izbora pod posebnim mjerama. </p><p>- Pravila propisuje DIP u suradnji s nadležnim zdravstvenim službama. Procjena je takva da se izbori mogu održati uz stroge epidemiološke mjere. Svi koji će sudjelovati na izborima tih se pravila moraju pridržavati. Oni koji su bolesni, i da nema virusa i korone postoje inače bolesni ljudi koji ne mogu glasovati. Ne bih sada govorio o ugrozi ustavnog prava građana nego o višoj sili koja se događa i kad nema korone. Oni koji su u samoizolaciji za njih postoje pravila pod kojima oni mogu glasovati - rekao je Jandroković.</p>