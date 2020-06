Plenković: 'Bernardić nema pojma'; Bernardić: 'Vi ste jedan napuhani balon'

RTL Duel bit će prvi sraz Andreja Plenkovića i Davora Bernardića ikada u TV debati, i sučeljavanje je koje se najviše očekivalo - iz oba tabora tvrde da su njihovi kandidati spremni

<p>Dvojica najizglednijih kandidata za 13. hrvatskog premijera prvi put se suočavaju na debati, koju je organizirala <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3842176/uzivo-pratite-suceljavanje-andreja-plenkovica-i-davora-bernardica/" target="_blank">RTL televizija</a>. <strong>Andrej Plenković</strong> i <strong>Davor Bernardić</strong> će jedan na jedan u 120 minuta pokušati uvjeriti birače da upravo njima daju svoj glas. </p><p>Debatu vodi Damira Gregoret i ovdje je možete pratiti iz minute u minutu.</p><p>I krenulo je...</p><p><strong>Jesu li se testirali na koronu?</strong></p><p><strong>Bernardić:</strong> Nisam se testirao jer nisam bio u kontaktu sa zaraženim, ali provest ću dva sata s Plenkovićem sada u studiju, pa ću morati to učiniti.</p><p><strong>Plenković:</strong> Ja sam ih napravio četiri, zadnji danas. Negativan sam. Za razliku od Bernardića ja se ne grlim okolo s ljudima. Ja za razliku od vas jako dobro znam što radim. Možete biti mirni, ležerni, sve će biti u redu.</p><p><strong>O situaciji s koronom u Hrvatskoj...</strong></p><p><strong>Plenković:</strong> Situacija je dobra, sve je pod kontrolom.</p><p><strong>Bernardić:</strong> Hrvatska ima eksponencijalni rast.</p><p><strong>Plenković:</strong> Nema eksponencijalni rast.</p><p><strong>Bernardić:</strong> Činjenica je da ste zvali kineskog premijera, ne sporim, ali zato jer ste kasnili s nabavom opreme. Kako je moguće da testiranje u hrvatskoj košta 1500 kuna, a u SAD-u 40 dolara. Tko tu zarađuje? Kada ste sredili protokole za domove umirovljenika? Tek kad je korona bila u padu. A da ne govorimo što se dogodilo u domu u Splitu. Zato jer je vaš Ante Sanader štitio Škaričića koji je bio tamo ravnatelj. Niste preuzeli odgovornost za smrt 20 štićenika tamo. Hrvatska je u lockdown otišla tjedan dana nakon Istre koja je poslušala WHO. Ugrozili ste zdravlje građana, ugrozili ste ga i sada s izborima. </p><p><strong>Plenković:</strong> Bernardić uvijek dolazi s naučenim onelinerima. To su vrijeđanja. Gospodine Bernardiću, zahvaljujući našem angažmanu spasili smo Hrvatsku i zaštitili građane. Pritisak da se opuste mjere trajao je jako dugo. Postupno i promišljeno smo opuštali mjere, ovo što se sad događa su precizno određene lokacije - odgovorio je Plenković.</p><p><strong>Jesu li građani sigurni, ipak izlaze na izbore za vikend?</strong></p><p><strong>Bernardić:</strong> Nisu, ali moraju izaći na izbore. Hrvatska je u vrhu po rankingu zemalja u koje se vraća Covid-19. Danas ste donijeli političku odluku i opet otvorili granicu s BiH, da bi vaši glasači mogli izaći na birališta. Ugrozili ste turističku sezonu. Nemate nikakve sigurnosne protokole. Broj zaraženih u rujnu će biti 3000 dnevno.</p><p><strong>Plenković:</strong> Ovo su lažne informacije. Govorite o Hrvatskoj kao nesigurnoj zemlji, kao da želite što više korone i što veću štetu zemlji u kojoj želite biti premijer. Pokušavate ušićariti jeftine bodove.</p><p><strong>Bernardić:</strong> Vi ste svojim potezom ugrozili turističku sezonu. </p><p><strong>Kako biste vi postupili gospodine Bernardiću?</strong></p><p>Ne bih otvorio granice s BiH, ne bih otvorio noćne klubove. SDP ima protokole za više testiranja i nošenje maski. Hrvatska je nespremna za drugi val. Stožer je počeo donositi političke odluke.</p><p><strong>Ustavni sud ispituje ustavnost odluka Stožera?</strong></p><p><strong>Plenković:</strong> Ustavni suci, neki od njih, su i prije nekoliko mjeseci pokušali biti među inicijatorima o ispitivanju ustavnosti zaštite građana. Danas su je zbog sučeljavanja vratili u eter, ali to im nije uspjelo. Ja ih poštujem kao pravnike i stručnjake. </p><p><strong>Kako ćemo živjeti nakon korone?</strong></p><p><strong>Bernardić:</strong> Kad dođemo na vlast donijet ćemo moratorij na kredite građana. Ljudima moramo omogućiti da imaju izvjesnost, ova Vlada je to izostavila napraviti. Donijet ćemo zaštitni dodatak za umirovljenike. Ti ljudi ne mogu kupiti osnovne životne namirnice pa ni sredstva za zaštitu. Reći ću vam otkud mi novac. Neće se krasti, 10 posto BDP-a nam ide na korupciju. Imamo i EU fondove. Hrvatska je iskoristila svega 30 posto iz financijske perspektive 2014.2020. Program next generation se budžetira od sredine 2018...</p><p><strong>Plenković:</strong> Važno je da građani znaju da Bernardić nema pojma o Europskoj uniji. Moram priznati da sam osupnut da želite biti premijer, a ne znate ništa. Next Generation EU je novi instrument, koji dolazi na stol u kontekstu korona krize. Mi se borimo da RH dobije još 22 milijarde eura u sedam godina. Vi ne znate elementarne stvari. Bilo bi dobro da znate puno više o EU.</p><p><strong>Bernardić:</strong> Mislite da ste najpametniji, vi ste jedan napuhani balon.</p>