'Bio je ispijen, majka mu nije kuhala, jeo je samo Čokolino'

Nakon što su 24sata prva objavila priču zlostavljanog dječaka (2) kojeg su zaprimili u Klaićevoj bolnici s ožiljcima vjerojatno od gašenja cigareta, višestrukim starim i novim prijelomima, majka i navodna 'dadilja' uhićene su. Dječaka je u bolnicu posjetila baka s kojom su dječak i njegova mama neko vrijeme navodno i živjele.

- Vidjela sam unuka, ali da ima višestruke rane od čikova - nema. Nema ni hematoma. Na glavici, na čelu vidi se ožiljak. Imam sliku na kojoj se vidi taj isti ožiljak - rekla je za RTL baka dječaka. Tvrdi - dječak je zanemarivan, ali nije zlostavljan. Kaže, ne zna ima li dječak višestruke prijelome. Rekla je kako ima video koji je nastao 5. lipnja na kojem se vidi kako dječak pleše.

- Da je dijete imalo prijelome, ne bi moglo plesati. Nema šanse - rekla je baka. Također, rekla je kako joj je kćer prije nekog vremena poslala sliku dječaka. Na njoj se vidjelo kako je neuhranjen.

- Izgledao je ispijeno, mršavo, pothranjeno, bez sjaja u očima. To nije bilo to... - nizala je baka. Kaže, znala je da dijete čuva 'dadilja', ali nije znala detalje, a ni to da su 'dadilja' i dječak živjeli u šupi od deset kvadrata. Nastavila je kako majka dječaka 'nije loša osoba', ali i to da 'tisuću posto nije zločesta'. Na pitanje novinarke je li njena kćer zanemarivala dječaka, spremno je odgovorila 'je'.

- Nije kuhala, higijena nije bila dobra, nije bila adekvatna - odgovorila je i na pitanje što je dječak jeo, odgovorila je 'Čokolino'.

Kaže kako je njena kći radila i od toga živjela, ali da je ona, baka, plaćala režije i stanarinu. Pritom, tvrdi, nije znala da žive u šupi.

- Znala sam da ide raditi u sezoni. Znala sam za dadilju. Ali ne i to kakva je - rekla je baka. Kaže kako se nije ponudila da bi dječaka čuvala dok je njegova majka na sezonskom radu upravo zbog međusobnog razmimoilaženja oko odgoja djeteta i higijene.

- Da sam znala da je tako, uzela bih ga. Došla bih sa socijalnim radnicima policijom i uzela ga - rekla je. Kaže kako je njena kći pogriješila, a da će ona kao baka tražiti pravo nad skrbi dječaka. Rekla je i to da su se dječakova majka i otac razišli kad je njegova majka bila u drugom mjesecu trudnoće