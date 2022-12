Bio je najpoznatiji američki nogometni novinar, a dan prije smrti kritizirao je katarski režim

Preminuli Grant Wahl bio je jedan od najpoznatijih nogometnih novinara u SAD-u, s ogromnim brojem pratitelja na svom blogu Substack. U trenutku smrti imao je 48 godina.

Rođen je u Kansasu, a studirao je na Princetonu gdje je diplomirao 1996. Proslavio se kao reporter Sports Illustrateda, gdje se specijalizirao za nogomet. Bio je jedna od njihovih novinarskih zvijezda, ali otpustili su ga u travnju 2020., poslije 25 godina rada, jer se na društvenim mrežama žalio na smanjivanje plaće zbog koronavirusa.

Mjesec dana nakon otkaza pokrenuo je svoj blog Substack.

Njegova posljednja objava bila je upravo tekst o Hrvatskoj, koju je opisao kao 'nezaustavljivu' i 'legendarnu'. Autor je i nekoliko knjiga, među kojima su 'The Beckham Experiment' (2009) i 'Masters of Modern Soccer' (2018).

Wahl se kandidirao i za predsjednika FIFA-e 2011., ali je povukao svoju kandidaturu nakon što nije dobio potporu nogometnog saveza, a tada je bila potrebna potpora samo jednog nogometnog saveza za kandidaturu. Kao rezultat Wahlove kandidature, FIFA je izmijenila svoj postupak predsjedničke nominacije kako bi zahtijevala potporu najmanje pet saveza.

Tijekom svoje prve godine na Sveučilištu Princeton, pokrivao je mušku nogometnu momčad Princeton Tigers, koju je tada trenirao Bob Bradley, koji je potom vodio momčadi Major League Soccera i reprezentaciju Sjedinjenih Država. Bradley je Wahlu pružio priliku da studira u Argentini, gdje je provodio vrijeme s Boca Juniorsima, prije nego što se vratio u Sjedinjene Države na Svjetsko nogometno prvenstvo 1994. Wahl je naveo svoje iskustvo s Bradleyem kao katalizator njegove ljubavi prema sportu.

Wahl je započeo svoju karijeru radeći za Miami Herald kao pripravnik. Od tamo se pridružio Sports Illustratedu u studenom 1996., pokrivajući sveučilišnu košarku kao i nogomet.U svojoj karijeri Wahl je izvještavao o 12 NCAA košarkaških turnira, osam Svjetskih nogometnih prvenstava za muškarce, četiri Svjetska nogometna prvenstva za žene i pet Olimpijskih igara.

Supruga mu je bila Bidenova savjetnica

Bio je u braku s epidemiologinjom dr. Celine Gounder, koja je i sama radila za mnoge medije među kojima su CBS News, CNN, NBC, MSNBC, CNBC, BBC, Sports Illustrated, The New Yorker, The Atlantic i The Guardian. Osim toga, bila je i među Bidenovim savjetnicima tijekom korona-krize.

- Cijela američka nogometna obitelj je slomljena zbog saznanja da smo izgubili Granta Wahla. Ljubitelji nogometa i novinarstva najviše kvalitete znali su da uvijek možemo računati na Granta da će isporučiti pronicljive i zabavne priče o našoj igri i njenim glavnim protagonistima: timovima, igračima, trenerima i mnogim ličnostima koje čine nogomet drugačijim od bilo kojeg sporta. Ovdje u Sjedinjenim Državama, Grantova strast prema nogometu i predanost podizanju profila ovog sporta diljem našeg sportskog krajolika odigrali su glavnu ulogu u poticanju interesa i poštovanja prema ovoj prekrasnoj igri. Koliko je važno, Grantova vjera u moć igre za unapređenje ljudskih prava bila je, i ostat će, inspiracija za sve. Grant je nogomet učinio svojim životnim djelom, a mi smo shrvani što on i njegovo briljantno pisanje više neće biti s nama. Američki nogomet šalje najiskreniju sućut Grantovoj supruzi, dr. Celine Gounder, te svim članovima njegove obitelji, prijateljima i kolegama u medijima. Zahvaljujemo Grantu na njegovoj ogromnoj posvećenosti i utjecaju na igru ​​u Sjedinjenim Državama. Njegovo pisanje i priče koje je ispričao nastavit će živjeti - stoji u priopćenju - Američkog nogometnog saveza.

Prije smrti kritizirao režim u Katru

Grant Wahl bio je glasni kritičar katarske vlade i njihovog domaćinstva svjetskog prvenstva.

Progovorio je protiv režima samo dan prije svoje iznenadne smrti u petak.

- Njih jednostavno nije briga. Katarski organizatori Svjetskog nogometnog prvenstva niti ne skrivaju svoju apatiju zbog smrti radnika migranata, uključujući i onu najnoviju - napisao je Wahl na svom Substacku u četvrtak.

Naime, u srijedu je The Athletic izvijestio kako je radnik migrant preminuo dok je obavljao popravke u bazi za trening tijekom grupne faze. Zadobio je smrtonosni udarac u glavu nakon što je pao s viličara, a sve se držalo u tajnosti do objave izvješća.

- Znamo da Katarski vrhovni odbor ne mari jer vam je njegov izvršni direktor, Nasser Al-Khater, rekao sve što ste trebali čuti u intervjuu za BBC koji je svojom grubošću oduzeo dah - napisao je Wahl.

Katarski vrhovni odbor, osnovan s ciljem provedbe i nadgledanja izgradnje infrastrukture za turnir, u nekoliko je navrata optužen zbog kršenja ljudskih prava. Procjenjuje se da je između 400 i 500 radnika poginulo pri izgradnji stadiona i objekata potrebnih za svjetsko prvenstvo. Amnesty International također je dokumentirao užasne životne uvjete u kojima su radnici bili.

Katarski režim uvelike je osporio ta izvješća, pokušavajući zadržati fokus na nogometu.

- Usred smo svjetskog prvenstva, a imamo uspješno svjetsko prvenstvo - rekao je Al-Khater na pitanje o posljednjoj smrti radnika ovog tjedna pa nastavio:

- I to je nešto o čemu sada želite razgovarati? Mislim, smrt je prirodan dio života, bilo da je na poslu, bilo da je u snu. Naravno, radnik je umro. Naša sućut ide njegovoj obitelji. Međutim, čudno je da je to nešto na što ste se htjeli usredotočiti kao svoje prvo pitanje.

