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Politički obrat

Bio na listi s nezavisnima, a sada se vratio u HDZ: Radićev potez odjeknuo Baškom Vodom

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Bio na listi s nezavisnima, a sada se vratio u HDZ: Radićev potez odjeknuo Baškom Vodom
Načelnik Baške Vode Vjekoslav Radić | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Načelnik koji je nakon 32 godine s vlasti skinuo HDZ-ova Joska Roščića ponovno je pristupio stranci, a u splitsko-dalmatinskom HDZ-u njegov povratak vide kao potvrdu snage i privlačnosti stranke

Samo nekoliko mjeseci nakon što je na lokalnim izborima, uz potporu NLM-a i SDP-a, s vlasti skinuo dugogodišnjeg HDZ-ova načelnika Joska Roščića, Vjekoslav Radić ponovno je postao član HDZ-a. Vijest koja je odjeknula Baškom Vodom prvi je objavio predsjednik tamošnjeg HDZ-a Marko Lozić, a potom se oglasio i sam načelnik.

Radić je potvrdio da je HDZ-u ponovno pristupio upravo na Lozićev prijedlog. Poručio je kako taj potez ne smatra promjenom političkog smjera, nego povratkom opciji kojoj je već pripadao i čije su mu vrijednosti, kako kaže, uvijek bile bliske osobno i obiteljski.

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– Moja politička uvjerenja poznata su od samih početaka i nikada ih nisam skrivao – istaknuo je Radić.

Njegov povratak ipak nosi snažnu političku simboliku. Radić je na prošlogodišnjim lokalnim izborima pobijedio Joska Roščića i tako završio njegovu 32-godišnju vladavinu Baškom Vodom. Do pobjede je stigao kao kandidat suprotstavljen dotadašnjoj HDZ-ovoj vlasti, uz NLM i SDP, a sada se vraća upravo u stranku čijeg je dugogodišnjeg načelnika porazio.

U praktičnom smislu, HDZ na ovaj način ponovno dolazi na vlast u Baškoj Vodi. Istodobno se dodatno učvršćuje položaj jednog od tradicionalnih HDZ-ovih bastiona u Dalmaciji. U stranci Radićev povratak vide i kao potvrdu da je HDZ, osobito u aktualnom političkom trenutku, ponovno atraktivan za ulazak lokalnim političkim akterima.

– Na ovaj način HDZ ponovno dolazi na vlast u Baškoj Vodi, a učvršćuje se i pozicija jednog od HDZ-ovih bastiona u Dalmaciji. Posebno je važno što se u ovom razdoblju pokazuje da je stranka poželjna za ulazak – rekao nam je sugovornik iz splitsko-dalmatinskog HDZ-a.

U središtu novog političkog približavanja nalazi se Marko Lozić. Radić navodi da je s predsjednikom Općinskog odbora HDZ-a u proteklom razdoblju ostvario dobru i konstruktivnu suradnju te da su razgovarali o konkretnim problemima, projektima i odlukama važnima za Bašku Vodu.

– Upravo mi je to iskustvo pokazalo koliko je važno imati ljude koji su spremni razgovarati, tražiti rješenja i preuzeti odgovornost – poručio je načelnik.

Kao ključan razlog povratka Radić ističe potrebu za stabilnijim funkcioniranjem Općinskog vijeća i boljim povezivanjem lokalne vlasti sa županijskom i državnom razinom. Posljednjih mjeseci rad Vijeća bio je opterećen odgodama i političkim prijeporima, a Radić tvrdi da više ne želi trošiti vrijeme i energiju na blokade i jalova prepucavanja.

Baška Voda, naglašava, pred sobom ima projekte za koje je potrebna šira institucionalna suradnja. Službeni općinski dokumenti za 2026. godinu predviđaju novi dječji vrtić, Info centar te druge infrastrukturne i razvojne zahvate povezane s turizmom, javnim sadržajima i kvalitetom života stanovnika.

Radić zato svoj ponovni ulazak u HDZ predstavlja kao korak prema političkoj stabilnosti, ali tvrdi da time ne zatvara vrata dosadašnjim partnerima ni vijećnicima drugih političkih opcija.

– Za mene je dobrodošao svatko tko je spreman konstruktivno razgovarati, podržati kvalitetan projekt i preuzeti odgovornost za odluke koje su u interesu Baške Vode – poručio je.

Iako Radić inzistira na kontinuitetu svojih političkih uvjerenja, njegov povratak neizbježno otvara pitanja o budućim odnosima u Općinskom vijeću, suradnji s NLM-om i SDP-om te novoj raspodjeli političke moći. Nakon izbornog potresa kojim je završena jedna od najdugovječnijih lokalnih vladavina, Baška Voda tako ulazi u novo političko poglavlje.


 

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Komentari 12
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