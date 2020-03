'Bio sam u kontaktu s prvom žrtvom, sad sam i ja u bolnici'

U Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u četvrtak je preminula druga žrtva pandemije korona virusa u Hrvatskoj.

- Preminuo je muškarac (74) iz Zagreba koji je bio onkološki bolesnik - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na popodnevnoj konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite. Ravnateljica Klinike za infetivne bolesti Alemka Markotić dodala je kako je riječ o bolesniku koji je bio na respiratoru i u teškom zdravstvenom stanju. Dodala je kako je u Klinici osam bolesnika na respiratoru, od kojih jedan čeka laboratorijski test. Ostalih 70 bolesnika u Klinici su stabilni.

- Nadamo se da neće trebati veću potporu. Od njih je troje nešto teže bolesnih - rekla je Markotić.

Podsjećamo, istarski ugostitelj Anton Nino Kernjus (71) iz Brtonigle prva je žrtva korona virusa u Hrvatskoj.

Iz dana u dan sve je više zaraženih osoba iz sjevernoga djela Istre, točnije onih ljudi koji su bili u neposrednome kontaktu s pokojnim vlasnikom gostione Astarea iz Brtonigle, kao i onih koji su bili na sprovodu oca poznatog umaškog vinara Morena Coronica.

Ugostitelj i vinar navodno su se zarazili neposrednim kontaktom osoba iz Italije, a da to uopće nisu znali. No kada se to otkrilo već je bilo kasno. Kernjus je preminuo, a vinar Coronico završio u bolnici na liječenju skupa sa suprugom. Ništa bolje kasnije nisu prošli niti svi ostali koji sa sa njima bili u kontaktu, pa je tako među zaraženima korona virusom i načelnik Brtonigle Pavao Klarić.

On je na odjelu infektologije pulske bolnice. S njim smo telefonski razgovarali. Kaže da je tamo već nekoliko dana i da se osjeća veoma dobro, iako tijekom dana tu i tamo ima male napadaje suha kašlja. Da se zarazio posumnjao je odmah nakon što se preminuo Kernjus, a s kojim je prije smrti bio u neposrednom kontaktu u Općini. Razgovarali su tada o cjelokupnoj situaciji i skraćenju radna vremena do 18 sati, te kako će i kada situacija se smiriti i sve proći. No došlo je do sasvim neočekivanog ishoda.

Načelnik Klarić je nedugo potom dobio visoku temperaturu i počeo kašljucati. Nakon testiranja koje je pokazalo da ima pozitivan nalaz smješten je u bolnicu. Iz preventivnih razloga u samoizolaciju su otišli i svi zaposleni u Općini Brtonigla, ukupno njih sedmoro, obzirom da su svi bili s načelnikom u kontaktu. Sličan se slučaj dogodio i u Poreču gdje su jednoj djelatnici Pučkog otvorenog učilišta testiranjem otkrili da boluje od korona virusa.

Žena je, navodno, bila na pogrebu vinara. Iz preventivnih razloga i sveučilište je zatvoreno, a svi se djelatnici također nalaze u samoizolaciji u svojim kućama. U Umagu su na sličan način u samoizolaciju morali i mnogi zaposlenici Istarske kredite banke. U Novigradu je doma ostao i gradonačelnik Anteo Milos, a tako i svi ostali koji su na neki način bili u kontaktu sa svim ostalima.

'Ne mogu posjetiti oca, u drugoj je sobi'

Kako nam je kazao načelnik Brtonigle Paolo Klarić, svi pacijenti redom kašlju. Neko ima temperaturu, no kad god treba na raspolaganju im je medicinsko osoblje koje do njih dolaze odjeveni poput astronauta.

- Smješteni smo po dvoje, ili više ljudi po sobama, a ograničavanja kretanja nema. Ja sam, primjerice, u sobi gdje nas je dvoje, a mog oca koji se nažalost također zarazio i nalazi se na ovome odjelu, mogu bez problema posjetiti u drugoj sobi. Prilikom odlaska na toalet vidio sam i još neke poznanike. Nije da puno pričamo, jer svatko je u svojim mislima i tegobama od kašlja. Obzirom da lijeka i nema, medicinsko nam osoblje daje sve one medikamente koje može ublažavati simptome kašlja i temperature i uz to pijemo jako puno tekućine. Ja osobno gotovo da i nemam više simptoma - rekao nam Klarić, dok smo u pozadini mogli čuti kako drugi pacijenti kašljucaju.

U Istri je trenutno jedanaest zaraženih iz Umaga, osam iz Brtonigle, šest iz Pule, četiri iz Novigrada, po tri iz Poreča i Vodnjana, te po dvoje iz Labina i Višnjana i po jedna osoba iz Rovinja i Raše. Stožer civilne zaštite Istarske županije u posljednjem izvješću naveo je kako je u međuvremenu uzeto 19 novih brisova, koji su također poslani u Zagreb, a sudeći prema dosadašnjoj dinamici otkrivanja novo zaraženih će i dalje biti.

- Stanje prve pacijentice koja je u Rijeci jučer stavljena na respirator u KBC-u na Sušaku, je stabilno i bez pogoršanja, potvrdio je ravnatelj KBC Rijeka Davor Štimac.

Dodao je kako ovom trenutku niti jedan drugi pacijent nije u tako lošem stanju da bi iziskivao potrebu za respiratorom, no i da je Rijeka dobro pripremljena i spremna za svaki scenarij te ima prostore u respiracijskom centru sa 73 respiratora, a za sad je samo jedan iskorišten.

Govoreći o stanju medicinskog osoblja, Štimac je istaknuo da riječki KBC radi “u normalnom pogonu”.

- Što se tiče naših djelatnika u samoizolaciji, u ovom času imamo deset liječnika, 14 medicinskih sestara i troje ostalih djelatnika, što je zaista zadovoljavajuća situacija. Na nekim odjelima osoblje je izuzetno opterećeno, poput Klinike za infektologiju i OHBP-a, dva mjesta gdje je trenutno najveći udar, no naši timovi su premni za nove izazove. Svi vide da je situacija vrlo ozbiljna, ali izuzetno se dobro nosimo s njom i nekakvog evidentnog porasta broja zaraženih posljednjih dana nema. Sve je pod kontrolom u Rijeci - zaključio je Štimac.

