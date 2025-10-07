Obavijesti

News

Komentari 6
DOŠLO DO SUKOBA

Biskup imao 17 ljubavnica: Ljubomorna časna sestra mu presudila, čistačica sve otkrila!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Biskup imao 17 ljubavnica: Ljubomorna časna sestra mu presudila, čistačica sve otkrila!
Foto: Pachamama TV

Peruanski biskup uhvaćen s 17 ljubavnica nakon što je čistačica otkrila njegove tajne. Skandal je izazvao kaos i sukobe među ljubavnicama, a Vatikan pokrenuo istragu...

Peruanski biskup Ciro Quispe López (51) podnio je ostavku nakon što je razotkriven zbog 17 tajnih ljubavnica, a cijeli skandal otkrila je njegova čistačica. Priča koja izgleda kao scenarij latinoameričke telenovele pretvorila se u veliki crkveni skandal. Slučaj je postao kaotičan nakon što su se neke od ljubavnica međusobno sukobile, a navodno je došlo i do fizičkog obračuna, piše Daily Mail

- Časna sestra, koja je bila jedna od njegovih ljubavnica, bila je ljubomorna na odvjetnicu s kojom se biskup također viđao. Slala je informacije o njegovim aferama trećoj ljubavnici, koja se zatim posvađala s odvjetnicom - kazala je peruanska novinarka Paola Ugaz.

López je raskrinkan nakon što je slučajno poslao eksplicitne fotografije i videozapise, namijenjene ljubavnicama, svojoj čistačici. Ona je, šokirana onim što je vidjela, odmah obavijestila Katoličku crkvu.

PROVALIO U KUTIJU Pokušao je ukrasti milodare iz crkve u Osijeku, odmah uhvaćen
Pokušao je ukrasti milodare iz crkve u Osijeku, odmah uhvaćen

Vatikan je, prema navodima izvora, pregledao kompromitirajuće fotografije, glasovne poruke i snimke, nakon čega je pokrenuo unutarnju istragu.

- Bila je to prava sapunica, ali i dokaz ozbiljne zlouporabe moći - izjavila je novinarka Ugaz.

Mnoge žene povezane s biskupom, tvrdi ona, boje se javno istupiti, iako je riječ o brojnim slučajevima manipulacije i zloporabe položaja.

TOMISLAV KLAUŠKI Katolička crkva ponovno ustaje protiv Zdravstvenog odgoja. Jer ona želi nadzirati 'intimu djece'
Katolička crkva ponovno ustaje protiv Zdravstvenog odgoja. Jer ona želi nadzirati 'intimu djece'

López, s druge strane, negira sve optužbe i tvrdi da je riječ o kampanji klevete koju vode “tamne ruke” unutar Crkve.

Vatikan je početkom mjeseca prihvatio njegovu ostavku, a osim toga, pokrenuo i istragu zbog moguće pronevjere crkvenih sredstava.

Navodno se sumnja da je biskup krao crkvene stolice i preusmjeravao ih u lanac restorana u kojem je imao financijski interes.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!
GOLA ISTINA I GOLA LAŽ

DP-ovka koja istražuje zločine partizana: 'Nisam se slikala za Playboy'. Sud: 'Ali to jeste vi!

Vlatku Vukelić je Penava učlanio u DP unatoč optužnici i poručio da će s njom znanstveno utvrditi istinu. Otkrivamo da je Vukelić na sudu lažno svjedočila o svom snimanju za Playboy i htjela izvući 53.000 € odštete
Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'
EKSKLUZIVNO ZA 24SATA

Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'

Kako nam je potvrđeno iz hrvatskog veleposlanstva u Sloveniji, tijela preminulih prebačena su u Ljubljanu na obdukciju...
DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću
EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA

DP-ovka zbog sladoleda sama dokazala da je bila u Playboyu! Evo i poruke koje je slala fotiću

Povjesničarka i novopečena članica Domovinskog pokreta nam je poručila da dokažemo da je to ona u Playboyu unatoč sudskoj presudi kojom je to utvrđeno. Evo novih fotografija koje dokazuju da je lagala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025