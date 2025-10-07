Biskup imao 17 ljubavnica: Ljubomorna časna sestra mu presudila, čistačica sve otkrila!

Peruanski biskup Ciro Quispe López (51) podnio je ostavku nakon što je razotkriven zbog 17 tajnih ljubavnica, a cijeli skandal otkrila je njegova čistačica. Priča koja izgleda kao scenarij latinoameričke telenovele pretvorila se u veliki crkveni skandal. Slučaj je postao kaotičan nakon što su se neke od ljubavnica međusobno sukobile, a navodno je došlo i do fizičkog obračuna, piše Daily Mail.

- Časna sestra, koja je bila jedna od njegovih ljubavnica, bila je ljubomorna na odvjetnicu s kojom se biskup također viđao. Slala je informacije o njegovim aferama trećoj ljubavnici, koja se zatim posvađala s odvjetnicom - kazala je peruanska novinarka Paola Ugaz.

López je raskrinkan nakon što je slučajno poslao eksplicitne fotografije i videozapise, namijenjene ljubavnicama, svojoj čistačici. Ona je, šokirana onim što je vidjela, odmah obavijestila Katoličku crkvu.

Vatikan je, prema navodima izvora, pregledao kompromitirajuće fotografije, glasovne poruke i snimke, nakon čega je pokrenuo unutarnju istragu.

- Bila je to prava sapunica, ali i dokaz ozbiljne zlouporabe moći - izjavila je novinarka Ugaz.

Mnoge žene povezane s biskupom, tvrdi ona, boje se javno istupiti, iako je riječ o brojnim slučajevima manipulacije i zloporabe položaja.

López, s druge strane, negira sve optužbe i tvrdi da je riječ o kampanji klevete koju vode “tamne ruke” unutar Crkve.

Vatikan je početkom mjeseca prihvatio njegovu ostavku, a osim toga, pokrenuo i istragu zbog moguće pronevjere crkvenih sredstava.

Navodno se sumnja da je biskup krao crkvene stolice i preusmjeravao ih u lanac restorana u kojem je imao financijski interes.