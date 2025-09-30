Katolička crkva ponovno ustaje protiv Zdravstvenog odgoja. Jer ona želi nadzirati 'intimu djece'

"Umjesto služenja dobru, najčešće se perfidno, sasvim neprimjereno i neodgovorno, ulazi u intimu djece", upozorila je Zagrebačka nadbiskupija u jučerašnjem priopćenju povodom najave Grada Zagreba o procesu uvođenja zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole u Zagrebu.

Otkad je to Katolička crkva protiv ulaženja u nečiju intimu? Naročito u intimu djece? Institucija koja je stoljećima upravljala privatnim, obiteljskim, pa i intimnim životom svojih vjernika, kao i čitavog društva, sada se oglašava protiv "perfidnog, neprimjerenog i neodgovornog" ulaženja u intimu djece.

Sve što Crkva ističe kao prigovor zvuči kao priznanje. Nekad i kao optužba na vlastiti račun.

Štetne ideologije

Danas Zagrebačka nadbiskupija prigovara na "svjetonazorskom utemeljenju države", na "promociji ideologija" koje bi bile "štetne ili pogubne za dostojanstvo čovjeka", te upozorava na one koji "snagom političke vlasti nameću odgojne i obrazovne programe".

Kao da to tako ne funkcionira u demokratskom društvu: građani biraju političku vlast na osnovu njezina svjetonazora i ideologije, pa se na osnovu tih programa - između ostalog - kreiraju odgojni i obrazovni programi.

Crkva se tog argumenta rado hvata kad politička vlast, a to je već desetljećima HDZ, upravo pod utjecajem Katoličke crkve, promovira njezin svjetonazor i njezinu ideologiju. Često i na uštrb interesa ili želja ostatka društva, hrvatskih građana, roditelja, pa i stručnjaka.

No kad to radi neka druga stranka, onda se to naziva "perfidnom" političkom rabotom.

Nisu li Zagrepčani dva puta premoćno birali gradsku vlast? Gdje su bili ostali birači?

Crkva i dostojanstvo

Crkva danas poručuje kako Zdravstveni odgoj ne smije biti ideološki utemeljen i "ne smije se nametati", već tvrdi kako se treba poštovati sloboda svakog pojedinca i dostojanstvo čovjeka.

Što se često, pa i prečesto, ne bi moglo reći za poruke i ponašanje upravo Crkve i crkvenih dostojanstvenika, da ne govorimo o udrugama i inicijativama koje djeluju pod pokroviteljstvom ili u ume Katoličke crkve i katoličke vjere, a obraćaju se ženama i mladima.

Poštuje li Crkva slobodu i dostojanstvo žene da raspolaže svojim tijelom?

"Naglasak je da se nikome ništa ne nameće, osobito s ideologijama koje bi bile štetne ili pogubne za dostojanstvo samog čovjeka", upozorio je Tomislav Hačko, pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije za Dnevnik Nove TV.

Gubitak kontrole

Na koji bi to način Zdravstveni odgoj pogubno ili štetno djelovao na dostojanstvo samog čovjeka, nije detaljnije objašnjeno, osim što iz njegovih izjava, kao i iz priopćenja Nadbiskupije izbija strah od toga da Crkva izgubi kontrolu nad mladima i nad ženama, da ostane bez utjecaja i nadzora koji se nalazi u temelju njihova djelovanja.

Svatko tko im stane na put, proglašava se perfidnim, zlonamjernim, pogubnim i štetnim, baš kao što se 2011. godine u pripremama za referendum o braku i uvođenje zdravstvenog i spolnog odgoja u hrvatske škole naveliko naklapalo o "pedofilima" koji pišu te programe.

Što je bizarno kad dolazi iz redova Katoličke crkve.

Utjecaj roditelja

Crkva sada pronalazi alternativne metode otpora ponovnom uvođenju Zdravstvenog odgoja, ovoga puta u zagrebačke škole, naglašavajući kako u pitanjima koja se tiču odgoja djece "ne smiju biti zanemareni ili izostavljeni roditelji, jer njihova je dužnost odgajati svoju djecu i oni imaju pravo i slobodu samostalno odlučivati o odgoju svoje djece".

Što roditelji znaju o toj materiji? Osim onoga što su ih naučili svećenici? Ovdje se radi o obrazovanju, a ne o odgoju, pa po istoj logici Crkva može tražiti da roditelji mijenjaju programe kad god im se ne sviđaju. Recimo, udžbenike iz povijesti. Ili iz biologije.

Osim toga, daje li Crkva isto pravo roditeljima koji traže micanje vjeronauka iz škola i prebacivanje u njegovo prirodno stanište, u crkve koje postoje u svakom zagrebačkom kvartu?

Crkveni odgoj

Katolička crkva već desetljećima marljivo radi na vlastitom odgoju mladih, kroz brojne crkvene programe i seminare koje održavaju svećenici, čak i o seksualnom ili intimnom životu, pa im uvođenje znanstveno utemeljenog programa u škole izaziva nelagodu i remeti planove.

Jer, kako se to navodi u priopćenju: "Ulazi se u intimu djece u dobi kada nije teško posijati sjeme nejasnoća koje ne pridonose odgajanju nego su pokušaji preodgajanja djece, dovodeći do narušavanja identiteta i do ozbiljnoga ugrožavanja zdravlja djece i mladih".

Mlade će se zbunjivati u odnosu na indoktrinaciju kojoj su izloženi u crkvama i pod utjecajem svećenika.

Transrodne osobe

A to zbunjivanje tiče se, naravno, "prepoznavanja i prihvaćanja vlastitoga spolnog identiteta i života u skladu s njime", odnosno nastojanja Crkve da se svim sredstvima odupre onome što je najviše muči, a to je sloboda transrodnih osoba i osoba istospolne orijentacije.

Uglavnom, Katolička crkva ponovno je polupala lončiće: gura vjeronauk tamo gdje mu nije mjesto, u škole umjesto u crkve, a bori se protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u škole, gdje mu je mjesto, i zalaže za njegovo provođenje na drugim mjestima i u svjetonazorskim i ideološkim aranžmanima koji odgovaraju Crkvi.

Ona se zalaže za slobodu u društvu samo kad ona definira granice te slobode.