Pokušao je ukrasti milodare iz crkve u Osijeku, odmah uhvaćen

Policija je uhitila 40-godišnjeg osumnjičenika koji je iz crkve u Osijeku pokušao ukrasti milodare, izvijestila je u subotu osječko-baranjska Policijska uprava.

Osumnjičenog se tereti da je u crkvi u Osijeku u četvrtak provalio u kutiju za milodare, ali je ubrzo zatečen na mjestu događaja i priveden.

Zbog sumnje u kazneno djelo teške protiv 40-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom Državnom odvjetništvu, navode u policiji.