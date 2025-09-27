Obavijesti

News

PROVALIO U KUTIJU

Pokušao je ukrasti milodare iz crkve u Osijeku, odmah uhvaćen

Piše HINA,
Milodar u eurima | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Osumnjičenog se tereti da je u crkvi u Osijeku  u četvrtak provalio u kutiju za milodare, ali je ubrzo zatečen na mjestu događaja i priveden

Policija je uhitila 40-godišnjeg osumnjičenika koji je iz crkve u Osijeku pokušao ukrasti milodare,  izvijestila je u subotu osječko-baranjska Policijska uprava.

Osumnjičenog se tereti da je u crkvi u Osijeku  u četvrtak provalio u kutiju za milodare, ali je ubrzo zatečen na mjestu događaja i priveden.

Zbog sumnje u kazneno djelo teške protiv 40-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom Državnom odvjetništvu, navode u policiji.

