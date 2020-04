'Biskupi ne stoje iza naroda, a ovaj Papa je proizvod masona!'

Uz don Jozu do groba. Novinari crvi!, pisalo je na transparentu koji je u nedjelju poslijepodne istaknula grupa maskiranih muškaraca pred crkvom na Sirobuji.

Povod ovom okupljanju je incident na uskrsnoj misi, kada je napadnuta i ozlijeđena novinarka Dalmatinskog portala, kao i snimateljica N1 televizije.

Bilo je tu urlanja, psovanja, otimanja, fizičkih obračuna, policijskih privođenja i brojnih drugih neuskrsnih aktivnosti. Ali kako je uopće došlo do nereda? Kako se obilježavanje katoličkog blagdana pretvorilo u nacionalni cirkus? Središnja figura priče je don Josip Delaš, dugogodišnji svećenik u župi sv. Leopolda Bogdana Mandića na splitskoj Sirobuji, koji već danima tvrdoglavo odbija poslušati Nacionalni stožer civilne zaštite, policiju, kardinala Bozanića, Splitsko-makarsku nadbiskupiju i zdravi razum. Iako su na snazi svjetovni i crkveni propisi koji nedvosmisleno zabranjuju javna okupljanja te koji praktički naređuju da se trenutačno, dok traje pandemija korona virusa, ne održavaju mise zbog dobrobiti cijeloga stanovništva, don Jozo i dalje tuče po svome.

Prije tjedan dana, na Cvjetnici, izvrijeđao je policajce i zazivao božju kaznu nad njima. Zašto? Jer su ga došli upozoriti da održavanjem mise krši jasne i glasne propise.

Na vrata crkve su mu zalijepili prekršajnu prijavu, a on je na nju nadopisao “Jugomilicija”. Iako je bilo jasno da će tvrdoglavi svećenik organizirati misu i na Uskrs, policija se nije pojavila sve dok situacija nije eskalirala. Dok je don Delaš držao euharistiju, jedan od nazočnih “vjernika” fizički je napao novinarku koja je pokušala snimiti zabranjeno okupljanje i oteo joj mobitel. Kad je pokušala doći do svojega vlasništva, crkvenim vratima su joj prignječili ruku. Nedugo nakon toga napadnuta je i novinarka N1 televizije kojoj je muškarac u autu pred crkvom pokušao oteti kameru. Don Delaš je zatim izašao iz kuće Božje i počeo urlati na okupljene dovikujući im da prestanu srati i da ih “đava nosi”.

Policija je strpljivo čekala da završi zabranjena misa, a zatim privela dva muškarca. U međuvremenu, proveli su krim istraživanje nad četiri osobe, i to zbog napada na novinarku, narušavanja javnog reda i sprečavanja novinara u obavljanju javne djelatnosti. Protiv njih su podnesene kaznene prijave i optužni prijedlog. Vratimo se sad na onu maskiranu ekipu pred crkvom. Skrivenih lica, oboružani nezaobilaznom bengalkom, crnim šalom s ustaškim pozdravom i prigodnom zastavom kvislinške NDH, okupili su se kako bi izrazili podršku buntovnom svećeniku. Između njih stajao je, glavom i bradom, don Josip Delaš. Popričali smo s njim, sad kad su se strasti malo smirile.

Što se dogodilo na Uskrs, upitali smo svećenika.



- Ono je bilo više nego strašno. Ti novinari, sluge naših političara, i ti policajci, htjeli su ući unutra - počinje don Delaš, pa uvredljivo naziva novinarku koja je “htjela ući i snimati”, misleći da radi za Slobodnu Dalmaciju, iako je to bila novinarka Dalmatinskog portala:



- Onda je tu bio cijeli nered, bila je i policija, dvojicu su priveli. Možda će doći po mene danas, imaju nakanu, tako su mi rekli. Neka me odnesu i neka me nose, neću se s njima raspravljati - rekao nam je don Delaš.



Zanimalo nas je zašto je izašao i vikao pred crkvom.



- Jasno da sam morao izaći, neka puste narod na miru. Policija je tako neljudski postupala. A onda smo se vratili i vrata su bila zatvorena. To je napad na Crkvu, na vjeru, na dostojanstvo čovjeka i vjernika - inzistira župnik.

Ustraje na tvrdnjama da novinarka nije bila napadnuta. Podsjetili smo ga da je bila na poslu i da je samo snimala.

- Kako ona može ulaziti bez poziva, snimati i praviti nered? To je bilo pljuvanje po Katoličkoj crkvi. Tko je napadnut ima li se pravo braniti? - retorički se zapitao svećenik.



Pitali smo ga zbog čega je proklinjao policajce i zazivao božju kaznu nad njima.



- Svima sam im rekao da će ih Bog debelo kazniti zbog toga što rade, a pod kaznom oni imaju šansu razmišljati da se obrate. Oni ne vjeruju u Boga, ni policajci ni novinari. Moj govor nakon mise, sve su izopačili i izokrenuli što sam govorio.

"Biskupi su postali podložni masonsko-đavoljoj vladi"

A kako se onda postavlja prema nadbiskupiji, prema biskupima i njegovim crkvenim nadređenima koji se ograđuju i ispričavaju zbog njegova ponašanja?



- To su strašne izjave, to znači da oni ne stoje iza naroda i vjere. Oni su postali podložni našoj masonsko-đavoljoj vladi. Sigurno. Morali su reći da misa mora biti slobodna, a neka oni odrede koliko ljudi mora biti - spremno odgovara župnik.



U redu, a što je s Papom? Vidio ga je valjda na televiziji kako sam drži misu u Rimu zbog mjera protiv korone?



- To što je rekao Papa, je li on mason, je li on vjernik, da ne uđemo u temu... - neodređeno je počeo sirobujski župnik. Pitali smo ga misli li da je Papa mason.



- Ja mislim da je, nažalost, masonski proizvod. Papa Benedikt, njega su planirano skinuli, to je najveći kriminal u Vatikanu. Bolje to prekrižite, nemojte to govoriti. To mi između nas ćakulamo - zamolio nas je.

Idemo dalje, na maleno popodnevno druženje s ustaškom zastavom i transparentom pred crkvom. Što se tamo događalo?

- Nisam primijetio tu zastavu. Oni su mene zovnili, da im trebam, da dođem do ispred crkve, onda sam tek vidio što je bilo - kaže don Jozo.

Na Sirobuji je od 1989., živio u metalnom kontejneru

Zamolili smo ga da nam usporedi svoju situaciju s čuvenim Isusovim govorom na Gori, iz evanđelja po Mateju.

"Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri koji vole moliti stojeći u sinagogama i na raskrižjima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti, naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti", navodi se u Svetom Pismu. Don Jozo ima odgovor i na to.

- To je bilo u toj konkretnoj situaciji, kad je Isus živio. Kršćanska misa je nešto drugo. Bog je osnovao i daruje svoju nazočnost u euharistijskoj misi. Bog sve drži u postojanju, ali posebno u svetoj misi daruje svoju nazočnost. To je njegov dar i centar svih sakramenata - objasnio je.

Zanimalo nas je što je s onima koji ne mogu doći na misu. Jesu li oni onda zakinuti?



- Ako ne mogu prisustvovati misi, Bog je uvijek s nama i to je normalno. Kao i to što ste pročitali - jednostavno je odvratio. Naglasio je da će se mise i dalje održavati.



- Ja samo tjeram ono što je istina i što je dobro. Ukinuti Božje mise, to su strašne stvari, to je gaženje naroda i dostojanstva. Jasno da će i dalje biti misa. To što radi nacionalni stožer, to je gaženje nas ljudi. A ovo što to biskupi prihvaćaju, to je još strašnije. Neka me ubiju i neka se napiju moje krvi ako su žedni, ja stojim iza istine, na strani dobra, i uz svijet i uz Boga - poručio je don Josip Delaš.

Inače, njegova župa je ustanovljena 1989. godine, a prvi župnik je upravo don Delaš, navodi se na stranicama splitske nadbiskupije. Prigodom osnivanja župe u njoj nije bilo ni župne kuće, ni župne crkve ili kapele. Delaš je u početku stanovao kod župnika na Mejašima, a ubrzo se preselio na područje svoje župe i nastanio u nabavljenom metalnom kontejneru dok se gradio župni pastoralni centar sa stanom za svećenika i drugim pastoralnim sadržajima je u gradnji. I Delaš nam je sam potvrdio ovu informaciju.

- Dok se radio teren, dok su se tražili arhitekti i provodio plan, živio sam u tom kontejneru. Nemam stan - kazao nam je don Delaš. Na teritoriju njegove župe danas ima oko 4000 stanovnika, navodi splitsko-makarska nadbiskupija.

