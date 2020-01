Bit će fotofiniš: Milanović za dlaku ispred Grabar Kitarović

HDZ-ova Kolinda Grabar-Kitarović i SDP-ov Zoran Milanović vodit će rovovsku bitku za svaki glas pred veliko finale predsjedničkih izbora, u nedjelju, 5. siječnja.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naime, tako govore zadnje ankete jer, prema posljednjem istraživanju agencije 2x1 komunikacije, Zoran Milanović vodi “za prst” pred Kolindom Grabar-Kitarović. Istraživanje CroElecto agencije, koju vodi Robert Bosak, provela je u razdoblju od 23. do 30. prosinca, dakle prije prve televizijske debate na RTL-u. Rezultati kažu da će Zorana Milanovića birati 39,98 posto ispitanika, a Kolindu Grabar-Kitarović 38,85 posto. Neodlučnih je birača gotovo nevjerojatnih 21,17 posto, a kad bi se taj postotak izbio iz uzorka, došlo bi se do pravog trilera u drugom krugu: Zoran Milanović s 50,71 posto i Kolinda Grabar Kitarović s 49,29 posto. Riječ je definitivno o mrtvoj utrci.

Uz navedenu napomenu kako je istraživanje provedeno u prvih tjedan dana nakon prvog kruga, a prije prve debate, treba istaknuti i kako je istraživanje provedeno na građanima Republike Hrvatske, ali ne i onim biračima s pravom glasa izvan Hrvatske.

S obzirom na rezultate ovog istraživanja (novo će agencija 2x1 komunikacije finalizirati u petak, 3. siječnja, pred izbornu šutnju, a objavit će je ekskluzivno portal 24sata ) pitali smo političke analitičare što kandidati trebaju raditi da dobiju nove glasove. Žarko Puhovski, doajen među analitičarima u Hrvatskoj, kaže kako bi, da ga pitaju, on dao najvažniji savjet - da izađu iz standardnih okvira kako bi dobili neutralne glasače, kojih je oko 15 posto.

- Trebaju se maknuti iz fokusa obraćanje SDP-ovcima i HDZ-ovcima jer njih već imaju. Moraju se, naime, fokusirati na to kako da dobiju tih 10, 15 posto neodlučnih glasova. A da bi ih dobili, moraju se baviti konkretnim temama tipa koja je njihova vizija Hrvatske, ali i kako će se postaviti prema predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću ako pobijede - kaže Puhovski za 24sata te dodaje da na idućim sučeljavanjima i dalje možemo očekivati vidljivu netrpeljivost među kandidatima.

- Netrpeljivost se jako osjeti, s time da je Kolinda Grabar Kitarović bolje kontrolira od Zorana Milanovića. No jedva je izdržala dva sata, bila je na rubu pa su zato njezini i tražili da se prekine debata. A upravo je u tim zadnjim minutama Milanović bio najbolji tijekom cijele debate. Njegov dvominutni govor je nešto što se nije čulo na TV-u od Vlade Gotovca. S druge strane, Milanović mora ubuduće paziti da ne bude agresivan - smatra Puhovski koji smatra da je kandidatkinja Kolinda Grabar-Kitarović u blagoj prednosti bez obzira na ankete jer iza nje stoji HDZ-ova vojska koja je motivirana izaći na izbore.

- Za Kolindu Grabar-Kitarović važno je da na druga dva sučeljavanja drži isti nivo kao na zadnjem sučeljavanju i da čuva živce - kaže Puhovski.

Naime, iduće sučeljavanje bit će u četvrtak u 20.05 sati na HTV-u, dok će posljednje biti organizirano u petak, 3. siječnja, na Novoj TV.

- Na ovim izborima moglo bi se dogoditi, odnosno najvjerojatnije će se dogoditi da novi predsjednik postane kandidat koji će osvojiti svega malo više od jedan posto glasova. Tako je bilo i 2015., kad je Kolinda Grabar Kitarović pobijedila Ivu Josipovića zahvaljujući 32 tisuće glasova više. No zato bih volio da barem jednom spomene da je izabrana s najmanjom mogućom većinom - kaže Žarko Puhovski.

Zoran Milanović, prema nekim istraživanjima, bio je u prednosti za čak sedam posto. Isto tako, sve do službenog početka kampanje vodila je Kolinda Grabar-Kitarović. Prednost je gubila iz ankete u anketu, ali i dalje su joj neke davale manju, ali ipak prednost u odnosu na Milanovića. Na kraju je SDP-ov Zoran Milanović pobijedio u prvom krugu predsjedničkih izbora i tako prekinuo lanac prema kojem u Hrvatskoj pobjedu u prvom krugu odnosi aktualni predsjednik ili predsjednica. Prometnuo se u izazivača koji će u nedjelju, 5. siječnja, braniti pobjedu iz prvog kruga. Kako mu ankete i dalje daju prednost, doduše manju od statističke pogreške, ako izgubi dogodit će se Devon Loch. Naime, riječ je o onome tko u fotofinišu, kad je praktički imao sve na dlanu, izgubi u posljednji tren izbore.

No Milanovićeva je taktika ne dopustiti da se to dogodi pa je 1. siječnja, iako je dva dana ranije izjavio da se bori s temperaturom, otišao u Bjelovar kako bi tamo dodatno motivirao građane da izađu na izbore i daju mu glas. Naime, u prvom krugu je u Bjelovaru odnio pobjedu s 30,77 posto, ali Miroslav Škoro mu je bio za petama s 27,86 posto glasova. Kolinda Grabar-Kitarović osvojila je, pak, 21,71 posto.

Zoki puca na neodlučne

- Milanović će se boriti za svaki glas, baš kao i naša Kolinda Grabar-Kitarović. Male su razlike u pitanju i ne smije se ništa prepustiti slučaju. Stoga, Milanović mora podebljati Zagreb i Međimurje, a Kolinda Dalmaciju i Slavoniju - kaže nam sugovornik i dodaje kako bi ovo mogli biti najneizvjesniji izbori do sada.

Politička analitičarka Smiljana Leinert Novosel smatra da su birači koji su htjeli glasati za Kolindu Grabar-Kitarović imali priliku u prvom krugu. Predsjednica bi, stoga, kako smatra Leinert Novosel, u drugom krugu trebala ići na širinu biračkog tijela, da zahvati što više biračkog tijela.

- Očito su se opredijelili za koncept koji je nudio Miroslav Škoro. Osnovni problem predsjednice je kako privući dio kandidata koji su se očito grupirali oko Miroslava Škore, i to temeljem nezadovoljstva sa situacijom u HDZ-u. Grabar- Kitarović bi se trebala distancirati od HDZ-a, što ne može jer ona je kandidatkinja HDZ-a. Mora prihvatiti pozitivne i negativne strane imidža HDZ-a - rekla je Leinert Novosel za HRT.

Analitičar Ivica Relković smatra, pak, kako će jako važna biti sučeljavanja te kako Zoran Milanović mora potaknuti birače da izađu na izbore i da u ovom dijelu kampanje ne smije napadati Andreja Plenkovića.

Predsjednica je u formi

- To bi bilo kontraproduktivno, nepotrebno. Ključno će biti sučeljavanje. Milanović ima gard koji dio desnice voli. Nije nemoguće da od tog dijela dobije koji glas. Problem je izlaznost i odlazak na skijanje u tom periodu. Pitanje je koja će publika izaći u drugom krugu na izbore - kaže Relković za HRT. Mišljenja je i da Milijan Brkić ne može puno pomoći Kolindi Grabar-Kitarović jer on može angažirati HDZ-ove mreže koje mogu dosegnuti maksimum od 25 do 30 posto od ukupnog broja birača. Brkić, kaže Reljković, može stabilizirati stranku, sve izvan stranke ne jer nema doseg izvan HDZ-a. Reljković je mišljenja da Milanović, iako je u prednosti, ne bi smio pogriješiti.

- Kolinda Grabar-Kitarović priprema se temeljito za svako sučeljavanje. Pokazala je to na RTL-u. Priprema je ozbiljan tim i neće više biti gafova. Fokusirani smo na to da dobijemo neodlučne glasove i pometemo pod s Milanovićem - kaže nam sugovornik iz kruga Kolinde Grabar-Kitarović i dodaje kako je predsjednica staru godinu provela u Mariji Bistrici, u kojoj je pričala s mnogo građana koji su joj dali potporu.

- Ona će ova dva dana biti usredotočena na debatu na HTV-u. Očekujte je u najboljoj formi - rekao je naš sugovornik.

Jakov je omiljen među HDZ-ovcima, dobro joj je došao u kampanji

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na skupove je u kampanji vodila supruga Jakova Kitarovića, kojemu su HDZ-ovci klicali i pljeskali više nego njoj ili šefu im Plenkoviću. Jakov je dobio velike simpatije građana kao prvi gospodin, a u izbornoj noći prvog kruga Kolinda mu je pala u zagrljaj.

Svojedobno je Sanja oduševila Obame

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Zoran Milanović je službeno ušao u kampanju onoga trenutka kad je rekao: ‘Potpisa ima dovoljno, ali sad, kad je i Sanjin ovdje, kandidatura je potvrđena!’. Ako bi pobijedio SDP-ov kandidat, supruga Sanja Musić Milanović postala bi prva dama. Ona je definitivno dorasla toj funkciji jer se kao supruga premijera susretala sa suprugama lidera, poput Michelle Obame. Lijepa i sa stilom, Sanja bi sasvim sigurno kliknula i s Melanijom Trump.

Tema: Kolinda vs. Zoran