'Brkić je slao tajkune da Škoru nagovore da podrži Kolindu...'

Miroslav Škoro uzburkao je završnicu kampanje drugog kruga predsjedničkih izbora kad je u ponedjeljak objavio kako će izaći na izbore, ali neće podržati nijednog od dvoje kandidata, ni Zorana Milanovića ni Kolindu Grabar-Kitarović, već će njegov listić biti nevažeći.

- Znam da će me ovo još jednom učiniti metom napada, ali ja za manje zlo i ovaj postojeći sustav više ne mogu i neću glasovati. Vi ste meni dali svoj glas u prvom krugu, a ja ću vama svoj u drugome dok zajedno na parlamentarnim izborima ne pometemo ovu oligarhiju i vratimo Hrvatsku narodu - rekao je Škoro, između ostalog.

A kako bi 465.704 glasača koji su dali glas njemu u prvom krugu moglo odlučiti pobjednika izađe li na izbore svjesni su u oba tabora. Njihovu podršku više očekuje tim Kolinde Grabar-Kitarović koji je u tom smjeru krenuo u ofenzivu nakon objave rezultata prvog kruga 22. prosinca.

- U izbornoj noći već su krenuli iz HDZ-a prema nama s ciljem da javno kažemo kako želimo da se glasuje za Kolindu Grabar Kitarović. Tako je Milijan Brkić istu noć zvao dvoje ljudi bliskih Škori, a dan kasnije, kao i na sam Badnjak, poslao nekoliko emisara. Riječ je o trojici tajkuna, ali Škoro ih je odbio - rekao je sugovornik blizak Miroslavu Škori i dodao kako se osjeti velika panika u HDZ-u zbog 25 posto glasova koje je dobio Škoro.

Stoga, naš sugovornik ističe da na desnici znaju kako je šef HDZ-a angažirao “lažnu desnicu” kako bi pomogla Kolindi Grabar Kitarović u drugom krugu.

No koji su Škorini planovi nakon što ima značajan politički kapital u svojim rukama? Je li on uistinu Mesija desnice? Naši sugovornici bliski njemu kažu da će uskoro oformiti vlastitu stranku kao temelj znatno šireg narodnog pokreta, nalik na HDZ iz 90-ih godina.

Miroslav Škoro sigurno ide sa svojim projektom, a to neće biti samo politička stranka. Bit će to jedna šira platforma nego što su sad Suverenisti.

On će svima, znači, Suverenistima, Mostu, Zlatku Hasanbegoviću i svim desničarima dobre volje, ali i onima umjerenijima na centru, i to vrlo brzo nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, ponuditi da budu dio njegova narodnog pokreta, o čijem se imenu još razmišlja. No taj će pokret imati i mnoga nova lica, okupljena u Škorinoj stranci, ali i šire.

Škoro ide s tim da na idućim parlamentarnim izborima osvoji 40 mandata. U kontaktu je s Ružom Tomašić, s kojom se već čuo i koja će, kako tvrdi naš izvor - biti za priključenje projektu, isto kao i Zlatko Hasanbegović.

Dogovori s Mostom traju - kaže naš sugovornik te dodaje kako je indikativno da će Škorini ljudi apstinirati drugi krug predsjedničkih izbora i to što se glasnogovornik hrvatske desnice koji je cijelo vrijeme bio uz Škoru - Velimir Bujanec - drži dogovora kako neće emitirati emisije, kao ni istupati u javnosti do 6. siječnja, dakle nakon drugog kruga predsjedničkih izbora, čime se odbio svrstati uz Kolindu Grabar Kitarović, što bi moglo pomoći Milanoviću.

Škoro i ljudi oko njega stoga više nego jasno pozivaju da njihovi glasači izađu na drugi krug izbora kako ne bi mogli manipulirati njihovim listićem i da učine što smatraju najboljim za Hrvatsku.

- HDZ sad straši naše glasače sa Zoranom Milanovićem, ali zašto onda u kampanji nisu napadali njega nego samo Škoru? To je kao kad s nekim igraš nogomet, možeš mu podmetnuti nogu, ali poslije s njim piješ pivo. No ako netko ide bezobrazno loptom, onda nema pive. Dakle, Zoran Milanović nije naše društvo, nikad nije bio društvo hrvatske desnice. A na Kolindu gledamo tako da je sjedila s nama za stolom, onda se udaljila i okrenula protiv nas, a sad bi htjela našu potporu - rekao je naš sugovornik blizak Škori.

On je posebno zadovoljan rezultatom koji je Škoro ostvario u Zagrebu gdje, pak, HDZ ima grandiozan problem s rejtingom. Čini se da je HDZ-ova infrastruktura podbacila i da bi u prebrojavanju 5. siječnja pobjednika doista mogao odlučivati svaki glas...

