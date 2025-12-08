Biti zastupnik je posao iz snova

I nikom nije lepše neg' je njim'... samo da je tako svaki dan. Pa, skoro da i jest. Sabornica se zatvara 15. prosinca, kad počinje tradicionalna zimska pauza. Redovito zasjedanje traje od 15. siječnja do 15. srpnja i potom od 15. rujna do 15. prosinca. Prema saborskom kalendaru, ovi delegati narodne volje ne rade čak 90 do 95 dana.

Ali to nije sve.

Čak i kad je Sabor "u zasjedanju", to ne znači da zasjeda svaki dan. Npr., u prvom polugodištu 2025., od 15. siječnja do 15. srpnja, Sabor je bio u pogonu samo 78 dana. Imamo li na umu i dodatne dane kad nema sjednica (vikendi, blagdani, pauze, Vukovar), zastupnici mogu imati od 150 do 200 slobodnih dana godišnje. Tad mogu što hoće - a s 4000 eura mjesečno hoće što god mogu. Osim toga, zastupnici dobivaju mjesečni paušal od oko 199,10 eura za materijalne troškove a ako im prebivalište nije u Zagrebu (udaljeno je više od 50 km) dok Sabor zasjeda, primaju i naknadu za odvojeni život: 132,72 eura mjesečno. Ako dolaze u Zagreb vlastitim vozilom, država im pokriva kilometražu, povratak, eventualne cestarine i sl. Kad se sastaju službeno (sjednice, radna tijela, putovanja...), dobivaju dodatne dnevnice, priznaju im se troškovi prijevoza, smještaja, hotela... Sve to može osjetni podebljati ionako visoku plaću. U prvoj polovici 2025. godine za dopunske troškove zastupnika izdvojeno je oko 761 000 eura, "najviše na najam stanova i korištenje automobila za službene svrhe".

"Alaj volim ovaj režim, pare idu, a ja ležim, igram kolo specijalno, račun plaća socijalno", bila je podrugljiva pjesmica iz bivšeg sustava. No tad su - napomenimo to - položaji u Saboru bili volonterski. Zastupnici su primali plaću u općini, gradu ili drugdje gdje već rade, dok su u Saboru radili za opće dobro. Danas se za opće dobro radi uglavnom nakon sudskih presuda moćnicima.

Ukratko, ako zbrojimo mjesece s "fool time jobom" i "saborskim praznicima", lako se dođe do zaključka da je to pretežnije od radnog dijela godine. Biti zastupnik je posao snova. Ne moraš ništa raditi, samo dizati ruku gdje šef stranke/partije kaže. "Veži konja gdje ti aga kaže", najčešća je politička filozofija brojnih žaba naše političke močvare, kojom vlada jedan jedini džinovski aligator, Andrej Plenković. Imaš stan, režije ne plaćaš, kilometražu snosi država, plaća pristiže, a plenarnih sjednica često nema.

Saborski zastupnik ima idealnu "poslovnu krivulju": nekoliko mjeseci ljetne vrućine plus uspaljenih rasprava, a onda more, pauza, kava, godišnji... I dok ostatak ljudi u Hrvatskoj stenje, oni imaju - "državnu komfor zonu".