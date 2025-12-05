Obavijesti

News

BOŠKA BAN VLAHEK

Tko je bivša SDP-ova zastupnica koja je glasala za novi proračun

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Tko je bivša SDP-ova zastupnica koja je glasala za novi proračun
Zagreb: Sabor raspravlja o paketu građevinskih zakona | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Boška Ban bila je za proračun, IDS-ovi zastupnici Loris Petrušić i Dalibor Paus suzdržali su se, u skladu s odlukom stranke. Članovi Nezavisne platforme Sjever nisu glasali. Njima su prošli amandmani na proračun

Hrvatski sabor u petak je izglasao državni proračun za 2026. godinu sa 77 glasova, a proračun je prošao i uz pomoć glasa Boške Ban Vlahek, bivše SDP-ove zastupnice. Suzdržani su bili zastupnici IDS-a, Dalibor Paus i Loris Pešurić, kojima je Vlada također prihvatila nekoliko važnih amandmana.

Uz Bošku Ban, čiji je amandman prihvaćen, Vlada je dala zeleno svjetlo i prijedlozima Dubravka Bilića i Ivice Bakse iz Nezavisne platforme Sjever, koji nisu glasali, te Klubu zastupnika IDS-a. 

Vlada joj prihvatila amandman 'težak' tri milijuna eura

Sabor izglasao novi proračun, evo tko je iz oporbe bio 'za'

Nezavisna zastupnica tražila je da se osiguraju sredstva za dogradnju i opremanje doma za starije i nemoćne osobe u Čakovcu, a Vlada je njezin amandman prihvatila u nešto izmijenjenom obliku. U proračunu za 2026. godinu za tu će se namjenu osigurati tri milijuna eura.

Predloženim amandmanom žele se proširiti kapaciteti i uvesti specijalizirana skrb za osobe s Alzheimerovom bolešću i drugim demencijama - pojasnila je Ban u Saboru.

Osim nje, zadovoljni su bili i u IDS-u, kojima je prihvaćeno šest amandmana, među kojima i onaj za obnovu Zračne luke Pula vrijedan dva milijuna eura. Prošao je i amandman Dubravka Bilića (NPS) za izgradnju srednje škole u Ludbregu, za što je osigurano 500.000 eura u 2026. te po milijun eura u iduće dvije godine.

Tko je Boška Ban? Iz SDP-a izašla u travnju, smršavila 65 kilograma

Boška Ban pozornost javnosti privukla je u travnju, kada je napustila SDP nakon dugogodišnjeg članstva. Kao razlog je navela nezadovoljstvo padom rejtinga stranke u Međimurju i dubokim podjelama. Zadržala je saborski mandat te od tada djeluje kao nezavisna zastupnica.

Osim po političkom djelovanju, poznata je i po nevjerojatnoj fizičkoj transformaciji. Nakon operacije smanjenja želuca smršavila je čak 65 kilograma.

Čakovec: Boška Ban Vlahek imenovana novom voditeljicom Turističkog ureda Čakovec: Boška Ban Vlahek imenovana novom voditeljicom Turističkog ureda Čakovec: Boška Ban Vlahek imenovana novom voditeljicom Turističkog ureda
Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

- Kad sam vidjela svoje slike ili snimke sa saborskih rasprava, bila mi je muka i loše sam se osjećala, a najviše su me pogađali komentari ispod tekstova gdje nije bilo važno što sam govorila, nego se udaralo na moj fizički izgled - ispričala je ranije.

Za operaciju se odlučila u nekoliko dana, a pomogao joj je obiteljski liječnik i prijatelj Jurica Vidović. I danas mu je zahvalna jer joj je iskreno preporučio da se više ne muči i da ode pod nož.

- Za ovaj proces moraš biti spreman da bi uspio. Ponosna sam na nas, a osim što se dobro osjećamo u svojoj koži, konačno smo zdravi. Samopouzdanje naraste, više voliš sebe - pričala je Boška Ban.

Vlada djelomično prihvatila amandman oporbenog IDS-a

Oporba žestoko po proračunu: 'Što smo obranili u ratu, izgubit ćemo u gruntovnici'

Prije samog glasanja oporba je iskoristila priliku da još jednom upozori na, kako tvrde, sve manjkavosti proračuna.

Tražim stanku jer sumnjamo kako je proračun postavljen. Inflacija je u 11. mjesecu ubrzala, najavljuju se poskupljenja struje i dopunskog. Ljudi moji, dajte to maknite, nećete iduće godine ponovno imati za mirovine i plaće - upozorio je Boris Lalovac (SDP).

Sandra Benčić iz Možemo! bila je još oštrija.

Ovaj proračun nije održiv jer prihodi u dvije trećine ovise o PDV-u, koji pogađa one koji imaju najmanje. Puna su vam usta domoljublja, a ono što smo teško obranili u ratu, izgubit ćemo u gruntovnici - poručila je.

