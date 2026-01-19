Obavijesti

Nakon smjene Vukelića

Bitka za HZZO: Šest kandidata za ravnatelja, 11 za zamjenika

Zagreb: Konferencija o smanjenju zdravstvenih razlika u Hrvatskoj | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Danas će biti  formirano povjerenstvo koje će s kandidatima obavljati razgovore, neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih Ministarstvu zdravstva

Šest je prijava stiglo na natječaj za ravnatelja HZZO-a, dok se za njegova zamjenika natječe 11 kandidata, neslužbeno doznaje Hina o postupku popunjavanja čelnih funkcija u toj zdravstvenoj ustanovi, nakon što je u studenom razriješen ravnatelj Lucian Vukelić. Danas će biti  formirano povjerenstvo koje će s kandidatima obavljati razgovore, neslužbeno se doznaje iz izvora bliskih Ministarstvu zdravstva. 

Mandat ravnatelja i zamjenika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) traje četiri godine, a imenuje ih Vlada na prijedlog ministra zdravstva. Tome prethode intervjui s kandidatima koji su se javili na javni natječaj.

Mjesto ravnatelja HZZO-a otvoreno je nakon što je Vlada 27. studenoga razriješila Luciana Vukelića, koji je Zavod vodio od 2017. godine. On je razriješen dužnosti u sklopu kadrovskih promjena, a do izbora novog ravnatelja Zavod vodi vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvoje Šušković.

Ravnatelj HZZO-a je dobio stan u centru Zagreba, vozi skupi Mercedes, ima skupe satove...

Prema uvjetima natječaja, za ravnatelja HZZO-a može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja te najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja. Kandidati su uz prijavu bili dužni priložiti i program rada za mandatno razdoblje.

Na natječaju za zamjenika ravnatelja HZZO-a od kandidata se također tražio završen diplomski studij pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera te najmanje pet godina iskustva na upravljačkim poslovima, ali bez obveze prilaganja programa rada.

