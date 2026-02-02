Obavijesti

News

Komentari 3
EKSKLUZIVNO PLUS+

Bivša hrvatska rukometašica na ukrajinskoj bojišnici: Borit ćemo se za Ukrajinu do zadnjeg daha

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 3 min
Bivša hrvatska rukometašica na ukrajinskoj bojišnici: Borit ćemo se za Ukrajinu do zadnjeg daha
Foto: Stringer/Pixsell/Privatni album

Svitlana Pasičnik javila nam se iz Hersona. Bivša rukometašica koja je igrala za Hrvatsku, već dvije i pol godine brani Ukrajinu. Trenutno ih najviše muči što su gradovi bez grijanja, a nema ni struje...

Admiral

Ukrajina je trenutno bez struje. Sada je malo toplije, ali za par dana će opet biti minusi. Bez struje i grijanja je teško, ali smo jake i sve ćemo preživjeti. Još uvijek sam na bojišnici i tu ću i ostati, rekla nam je telefonski Svitlana Pasičnik (51), bivša rukometašica i hrvatska reprezentativka, koja je sad u vojnom sanitetu u blizini Hersona, na jednoj od najopasnijih crta ukrajinskog bojišta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026