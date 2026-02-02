Svitlana Pasičnik javila nam se iz Hersona. Bivša rukometašica koja je igrala za Hrvatsku, već dvije i pol godine brani Ukrajinu. Trenutno ih najviše muči što su gradovi bez grijanja, a nema ni struje...
Bivša hrvatska rukometašica na ukrajinskoj bojišnici: Borit ćemo se za Ukrajinu do zadnjeg daha
Ukrajina je trenutno bez struje. Sada je malo toplije, ali za par dana će opet biti minusi. Bez struje i grijanja je teško, ali smo jake i sve ćemo preživjeti. Još uvijek sam na bojišnici i tu ću i ostati, rekla nam je telefonski Svitlana Pasičnik (51), bivša rukometašica i hrvatska reprezentativka, koja je sad u vojnom sanitetu u blizini Hersona, na jednoj od najopasnijih crta ukrajinskog bojišta.
