ANKETA Kosor je rekla da treba otkazati norijadu zbog ubojstva mladog Luke (19). Slažete li se?

Cijela Hrvatska zavijena je u crno nakon stravičnog ubojstva 19-godišnjeg maturanta Luke Milovca u Drnišu. Kristijan Aleksić (50), kojem je Luka dostavljao pizzu, upucao ga je iz vatrenog oružja i dao se u bijeg. Uhićen je nakon nekih gotovo 30 sati.

Luka je sljedeći petak trebao u odijelu plesati na svojoj maturalnoj zabavi. Umjesto toga, njegova majka odlučila je da će upravo u tom odijelu biti pokopan. Dok maturanti diljem Hrvatske ovog petka obilježavaju norijadu, bivša premijerka Jadranka Kosor smatra kako bi zbog ove tragedije trebali odgoditi svoja slavlja.

- Luka se pripremao za maturalno veselje i svečanost. U znak suosjećanja, maturanti bi u cijeloj zemlji trebali otkazati ludovanja, napisala je Jadranka Kosor na X-u.

Dan žalosti proglašen je u utorak u Drnišu. Sahrana tragično preminulog Luke (19) bit će u 17 sati na groblju sv. Ivana u Badnju – Drniš. U školi se prije samog sprovoda održava komemoracija u spomen na Luku.

U Drnišu dan nakon tragedije nije bilo nastave, a nisu radili ni vrtići. Tada je policija još uvijek tragala za ubojicom Krisijanom Aleksićem (50), a kojeg su uhvatili gotovo 30 sati nakon. Aleksiž je 1994. godine ubio ubio 22-godišnju djevojku, zbog čega je proveo 12 godina u zatvoru.

- Zbog sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, osumnjičeni 50-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom županijskom državnom odvjetništvu, izvijestila je jutros PU šibensko-kninska.