LIJEČENJE RAKA PROSTATE

Bivši američki predsjednik Biden podvrgnut zračenju

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS

Bivši američki predsjednik Joe Biden podvrgnut je zračenju zbog liječenja raka prostate koji mu je dijagnosticiran u svibnju, rekao je u subotu glasnogovornik bivšeg predsjednika

"U sklopu plana liječenja raka prostate predsjednik Biden trenutačno je na terapiji zračenjem i podvrgnut je hormonskom liječenju", rekao je glasnogovornik.

Biden, koji sljedeći mjesec puni 83 godine, u rujnu je podvrgnut postupku poznatom kao Mohsov operativni zahvat, čija precizna tehnika omogućuje uklanjanje raka s kože sloj po sloj, pri čemu se u najvećoj mogućoj mjeri nastoji očuvati zdravo tkivo.

RAK KOŽE Biden preživio i rak kože. Već je imao karcinom prostate i kostiju
Bivši demokratski predsjednik u svibnju je otkrio da mu je dijagnosticiran metastatski rak prostate.

Članovi njegova tima rekli su da je bolest agresivna, ali i osjetljiva na hormone, što znači da će vjerojatno reagirati na liječenje.

